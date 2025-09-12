В Конгрессе США представили законопроект, который может поставить Россию и Беларусь в один ряд с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией. Эти страны могут признать государствами-спонсорами терроризма.

Основание – массовое похищение более 19 тысяч украинских детей во время войны. Об этом сообщает Ахіоѕ.

Детали законопроекта

Законопроект инициирован сенаторами Линдси Грэмом (республиканец, Южная Каролина), Ричардом Блюменталем (демократ, Коннектикут), Эми Клобушар (демократ, Миннесота) и Кэти Бритт (республиканец, Алабама).

Документ предусматривает, что Россия и Беларусь будут официально признаны государствами-спонсорами терроризма, если они не вернут похищенных украинских детей.

"Если этот закон будет принят, Россия будет признана государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, пока они не вернут детей. Если вы хотите проголосовать против, мы сделаем вас известными... Мы собираемся сделать Россию согласно законодательству США тем, кем она является: террористами", – подчеркнул сенатор Грэм.

По его словам, Россия "заслужила право" попасть в этот список, который сейчас включает только Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию.

Проект закона рассматривается на фоне усиления двухпартийного давления на Россию из-за ее агрессии против Украины, в частности нарушения воздушного пространства Польши и постоянных военных ударов на украинской территории.

Законопроект также предусматривает введение экономических санкций против России, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от переговоров с Украиной, а также установление 500%-й пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть.

Сенатор Грэм отметил, что ведет переговоры с Белым домом и лидером большинства в Сенате Джоном Туном, чтобы вынести законопроект на голосование в ближайшее время.

"Мы попытаемся создать еще один фронт против путинской России", – заявил Грэм.

Он также отметил, что правильный ответ на похищение украинских детей – действовать решительно и сделать это неприемлемым.

Что предшествовало

В августе сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с требованием к России вернуть всех похищенных украинских детей. Он заявил, что в противном случае инициирует закон о признании России спонсором терроризма.

"Во время российско-украинской войны Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны – это гнусный и варварский поступок. Как я уже говорил с начала этого года, я намерен инициировать законодательство, чтобы признать Россию государственным спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей", – заявил Грэм тогда.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на это заявление американского политика и поблагодарили Грэма за принципиальную позицию.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил, что возвращение украинских детей не может быть предметом торга.

Напомним, что Украина официально задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию. Но реальная цифра – значительно больше.

На базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

