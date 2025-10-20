'Очень предметно работаем с Америкой': Зеленский анонсировал дополнительные пакеты поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал дополнительные пакеты военной помощи, среди них возможное получение системы противовоздушной обороны. Переговоры по вооружению продолжаются с Соединенными Штатами Америки и европейскими партнерами.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 20 октября. По его словам, американские оборонные компании готовы к сотрудничеству с Украиной, но нужно решение на политическом уровне.

Ставка и приоритеты энергетической безопасности

20 октября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили вопросы энергетики и обороны. Главное внимание уделили подготовке к отопительному сезону, восстановлению энергосетей и созданию резервов оборудования.

"Провел сегодня Ставку. Много об энергетике: восстановление в регионах, развернутые штабы, потребность в резервах оборудования. Эта неделя будет очень активной в дипломатии, и есть несколько задач именно по необходимому оборудованию для ремонтов и для генерации. Четкие задачи для наших дипломатов", – сказал президент.

Глава государства поблагодарил ремонтным бригадам и работникам газовой отрасли, которые "почти круглосуточно работают на обеспечение украинцев газом".

"Определили все детали по финансированию – какие средства будут достаточными для закупки газа, и какими могут быть источники финансирования. Факт: половину этих средств уже мы обеспечили, и весь необходимый объем правительство найдет. Поручение есть", – прокомментировал источники финансирования украинский лидер.

По словам Зеленского, украинская армия получит больше авиационной техники, в частности боевых вертолетов, для защиты инфраструктуры.

Кроме этого, премьер-министр Юлия Свириденко доложила о "хороших" энергетических договоренностях со Словакией. "Я благодарен за это", – отметил президент.

Энергетические проекты с США

Глава государства подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты Америки активно работают над совместными энергетическими проектами. Речь идет о развитии атомной генерации, сотрудничестве в сфере газа и нефти.

"Украинская инфраструктура может дать больше энергетической безопасности всему региону, Америка явно в этом заинтересована. В целом это уже часть значительно большей евроатлантической стратегии – энергорынок в Европе должен быть лишен не просто зависимости от российских энергоресурсов, но и от самого факта их поставки", – заявил он.

Новые санкции против России и позиция Европы

Зеленский отметил, что Россия строит политику на антиевропейских основах и пытается сломать Европу, но "это точно нельзя финансировать за счет Европы".

"Ни в одной другой части мира Путин не заработает таких средств, которые он имел в Европе до этой войны и которые до сих пор, к сожалению, зарабатывает. Европа будет и в дальнейшем это ограничивать", – заявил Зеленский.

Украина также готовит новые предложения по усилению санкций против России, а на этой неделе запланирован ряд переговоров с партнерами. Он также поблагодарил всех, кто помогает.

Итоги "Рамштайн" и договоренности с США

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о результатах заседания в формате "Рамштайн" и новых договоренностях с союзниками. Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной поддержки, включая новые системы противовоздушной обороны.

"Будут дополнительные пакеты поддержки. Отдельно – очень предметно – мы работаем с Америкой, чтобы все же Украина могла получить необходимое количество систем "Петриот". Это непростая задача, но это одна из гарантий безопасности для Украины и будет работать долгосрочно", – объяснил глава государства.

В Вашингтоне Зеленский пообщался с оборонными компаниями США, которые производят и "Петриоты", и другое необходимое оружие. Он также добавил, что американские оборонные компании готовы сотрудничать с Украиной, "доверяют Украине", и сейчас важно, чтобы эту инициативу поддержал Вашингтон на политическом уровне.

Переговоры с Францией и Данией

Президент сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Дании. Обсуждали усиление давления на Россию, новые дипломатические перспективы и развитие оборонного производства.

"Надо давить на Россию и в дальнейшем – сейчас правильный момент, и давление может открыть новые перспективы", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Дания, которая сейчас председательствует в ЕС, активно способствует принятию решений в пользу Украины.

"У нас с Данией сотрудничество очень содержательное, и это касается оборонного производства и других форм поддержки для Украины. Очень ценим политическую поддержку, тем более сейчас идет председательство Дании в Евросоюзе, и это помогает нам усиливать наши позиции. Готовим совместные европейские решения, которые помогут. Мы рассчитываем на результативную неделю", – отметил украинский лидер.

