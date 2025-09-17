'Обсуждать выборы сейчас бессмысленно': Зеленский не исключил 'тяжелые решения', если ситуация на фронте ухудшится

Президент Владимир Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа" в Офисе главы государства. Он подчеркнул, что обсуждать выборы сейчас бессмысленно, а если ситуация на фронте ухудшится – страну могут ждать "тяжелые решения".

Видео дня

О встрече сообщили украинские СМИ, а также пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук. Она уточнила, что обсуждение длилось полтора часа и касалось защиты внутренне перемещенных лиц, работы госслужбы во время войны, гарантий безопасности и возможных условий мирного процесса.

Разговор с депутатами

По словам участников, на встрече присутствовали около 150 парламентариев. Часть депутатов не смогла прийти из-за работы над госбюджетом на 2026 год, командировки или болезни. В итоге в Офисе президента договорились провести еще одно заседание в начале октября. Формат общения был открытым – депутаты задавали вопросы, президент отвечал.

Как пишет советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко, во время встречи Зеленский подчеркнул:"Обсуждать выборы сейчас бессмысленно из-за войны, точные сроки их проведения неизвестны. Парламент должен продолжать работать даже во время боевых действий".

Основные тезисы Зеленского

Глава государства заявил, что пока фронт удерживается, Украина может рассчитывать на приемлемые условия соглашения. Однако он отметил: окончательное решение о возможных договоренностях будут принимать Верховная Рада и Кабинет Министров.

По словам собеседников "Украинской правды", если ситуация на фронте резко изменится к худшему, придется принимать "тяжелые решения".

О чем еще говорили

Отдельно парламентарии поднимали вопрос законодательства по НАБУ и САП. Также они интересовались законом о "вечном ПЭПстве" (усиление финансового мониторинга PEP, то есть политически значимых лиц) и возможностью его ослабления – хотя бы до уровня европейских практик. Договорились вернуться к этой дискуссии в октябре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Зеленский в интервью заявил, что три продвижения Российской Федерации на фронте провалились. Сейчас враг планирует еще две тяжелые наступательные кампании. Он отметил, что то, что вражеские наступления не были удачными, является очень важным сигналом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!