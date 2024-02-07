Обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности: Зеленский встретился с Боррелем в Киеве. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Эта встреча состоялась во время важного визита Борреля в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Зеленский выразил искреннюю благодарность Жозепу Боррелю за постоянную и постоянную поддержку Украины со стороны ЕС в противостоянии российской агрессии.

"Спасибо за визит вашей команды в Украину. Спасибо за поддержку украинского народа. Вы всегда были с нами в трудные моменты. Во времена сложных вызовов вы всегда были на стороне Украины, украинцев в нашей борьбе за жизнь, суверенитет и независимость", – сказал он.

В ходе переговоров стороны акцентировали внимание на стратегическом партнерстве Украины с Европейским Союзом в сфере безопасности. В частности, речь шла о необходимости поддержки украинских Вооруженных сил и ускорении внедрения плана ЕС по снабжению Украиной миллиона артиллерийских боеприпасов.

Со своей стороны Высокий представитель ЕС заверил, что до конца текущего года в Украину будет доставлен 1 миллион артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Зеленский подчеркнул важность необходимости определить Украину приоритетным направлением экспорта артиллерийских боеприпасов и увеличить количество заказов и контрактов на их производство со стороны государств – членов ЕС.

"Прекратить экспорт артиллерийских боеприпасов в третьи страны ЕС – это единственно возможное правильное решение при современных вызовах безопасности", – заявил он.

Кроме того, Зеленский и Боррель обсудили законопроект об усилении мобилизации, который сегодня депутаты приняли в первом чтении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 февраля в Варшаве (Польша) Боррель заявил, что Евросоюз не выполняет свои планы поставки Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран-членов ЕС не хватает производственных мощностей. Причина в том, что они экспортируют снаряды в другие государства.

– Борель приехал в Киев на протяжении 6 февраля. Утром 7 числа верховный представитель ЕС по иностранным делам стал свидетелем массированного обстрела Украины и скрывался от российских атак в укрытии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!