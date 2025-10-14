Нужно усилить давление на Путина: глава МИД Германии обратился к Трампу после его успеха с Газой

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения российской агрессии в Украине. Немецкий политик отметил успех посредничества американского лидера в завершении войны в секторе Газа.

Соответствующее заявление министр сделал во время встречи со своим болгарским коллегой Георгом Георгиевым в Софии. Об этом сообщает N-tv.

"Трамп внес решающий вклад в достижение этого соглашения по сектору Газа. И Германия призывает его продолжать свои усилия с целью проведения переговоров между Россией и Украиной", – сказал Вадефуль.

По его словам, правительство Германии возлагает большие надежды на американскую администрацию, так как президент Трамп убедительно доказал, что он "заинтересован в достижении мирных соглашений в разных уголках мира". ФРГ готова поддержать президента США в такой мирной инициативе.

"Стоит приложить все усилия, чтобы сейчас сделать еще одну попытку в Украине, прежде чем там снова вспыхнут боевые действия в большем масштабе", – заявил глава МИД Германии.

Мы также писали о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что во время саммита в Шарм-эль-Шейхе, посвященного конфликту в Газе, планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос войны в Украине. Он отметил, что международное сотрудничество способно принести мир, если действовать сообща.

"Я поговорю с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, направленных на то, чтобы помочь положить конец войне в Украине. Сегодняшний день является доказательством того, что когда международное сообщество объединяется, мира можно достичь", – писал канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября, во время саммита в Египте состоялось подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Свои подписи на документе поставили лидеры Египта, Катара, Турции и США как посредники в урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что подписанное соглашение будет действовать. "Всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Этого не произойдет", – сказал он.

Перед этим Трамп прибыл в Израиль, чтобы выступить перед Кнессетом (израильским парламентом) и обсудить дальнейшие шаги для обеспечения мира в Газе. Его визит состоялся на фоне новостей об освобождении израильских заложников, которых передал ХАМАС после длительного плена. Американский лидер заявил, что война в секторе Газа закончилась.

