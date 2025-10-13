'Мир может быть достигнут': Мерц хочет помочь Трампу прекратить войну в Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что во время саммита в Шарм-эль-Шейхе, посвященного конфликту в Газе, планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос войны в Украине. Он отметил, что международное сотрудничество способно принести мир, если действовать сообща.

Об этом Мерц сообщил в своем аккаунте X, добавив: "Я поговорю с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, направленных на то, чтобы помочь положить конец войне в Украине. Сегодняшний день является доказательством того, что когда международное сообщество объединяется, мир можно достичь."

Ранее он также сказал журналистам, что хочет воспользоваться случаем, чтобы"еще раз поговорить с американским президентом о том, что мы можем сделать вместе, чтобы положить конец этой войне".

Совместные действия для мира

Мерц подчеркнул, что успех переговоров Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке может стать примером для подобных шагов и в случае с Украиной. По его словам, "Трамп показал, что может достигать договоренностей даже в сложных конфликтах, и мы должны использовать эту возможность для мира в Европе" - сообщает Bild.

Канцлер добавил, что Берлин и Вашингтон должны "говорить одним голосом", чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Он назвал нынешний момент "шансом, который нельзя упустить", и выразил уверенность, что координация между США и ЕС может стать ключом к прекращению боевых действий.

Взгляд из Европы

"Мы не должны забывать: всего в нескольких часах полета отсюда Россия ведет войну против Украины, которая длится уже три с половиной года", – подчеркнул Мерц. По его мнению, война в центре Европы является угрозой не только для Украины, но и для стабильности всего континента.

Он также призвал европейских лидеров поддержать любые реальные инициативы, которые могут привести к миру, отметив, что "усталость от войны не должна означать отказ от Украины".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как лидеры ключевых стран Европы – Франции, Германии и Великобритании – объявили о достижении договоренности об использовании замороженных активов России. Их хотят направить на поддержку украинской армии. В то же время, это решение еще ничего не говорит о конфискации денег Кремля – против все еще выступает Бельгия, а сами представители "большой европейской тройки" отмечают важность координации с США.

Зеленский рассчитывает, что вопрос использования замороженных российских активов удастся "дожать" до конца года. В таком случае деньги направят прежде всего на вооружение, распределив на три пакета – украинское производство, европейское оружие и американские системы ПВО.

