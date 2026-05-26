'Нужно положить конец': Рубио заявил, что США готовы сделать все возможное, чтобы закончить войну в Украине

Соединенные Штаты настроены помочь сделать все возможное, чтобы приблизить окончание российско-украинской войны. Вашингтон намерен вернутся к роли посредника, как только "появится возможность".

В то же время в США понимают, что сохраняется угроза еще большей эскалации. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на слова госсекретаря США Марко Рубио.

Американцы хотят закончить войну

По информации журналистам, Рубио выразил готовность помочь и сделать все возможное, чтобы способствовать завершению войны в Украине. Также сообщается, что после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь Рубио передал сообщение от диктатора РФ Путина для президента США Дональда Трампа.

В то же время журналист отмечает, что госсекретарь опроверг сообщения о том, что Москва призвала США эвакуировать сотрудников посольства из Киева. Он заявил, что Россия лишь в целом предупредила дипломатические представительства о том, что "украинская столица остается опасной".

Кроме того, госсекретарь США заявил, что каждый раз, когда происходят такие крупные удары с той или другой стороны, это напоминает, почему эта ужасная война уже длится дольше, чем Вторая мировая.

"Каждый раз, когда вы видите эти большие удары с одной стороны или другой, это напомнит вам, почему это ужасная война, которая теперь длится дольше Второй мировой войны, и она должна завершиться. И США готовы и настроены помочь сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеемся, со временем появится возможность, чтобы мы снова могли сыграть эту роль", – передает слова Рубио журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел России выступило с открытыми угрозами начать "систематическую" серию ударов по Киеву. Москва призвала иностранных дипломатов срочно покинуть украинскую столицу, а местных жителей держаться подальше от правительственной и военной инфраструктуры.

