'Новый уровень нашего единства': Зеленский рассказал о деталях договоренности с США о совместном производстве оружия. Видео

Президент Владимир Зеленский назвал исторической договоренность из США об общем производстве оружия. Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Вашингтоном, чтобы производить оружие и еще больше усилить свободу и защиту жизни.

Об этом глава государства сказал в традиционном обращении к украинскому народу в конце 575-го дня войны. Видео опубликовала пресс-служба президента, который, как известно, находится с официальным визитом в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места – для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО", – сказал Зеленский.

Видео дня

По словам президента, это будет иметь глобальные положительные результаты.

Он также поблагодарил обе парти и палаты Конгресса США, где он провел "откровенные и детальные разговоры".

"Я почувствовал доверие – доверие, которое всегда является основой единства. Четкие откровенные вопросы членов Палаты представителей и сенаторов. Прямые ответы. Для Украины это приоритет, чтобы в наших отношениях с Америкой была необходимая прозрачность", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, были важные разговоры об оборонной поддержке в Пентагоне, в результате которых были приняты важные договоренности.

"Много работы было у чиновников. В частности, сегодня Минстратегпром, министр Камышин, подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми ассоциациями. Более 2 тысяч оборонных компаний – американские компании. Привлекаем к работе в Украине. Есть меморандум об энергетическом сотрудничестве. Принципиальные вещи обсудили сегодня о восстановление Украины после боевых действий", – рассказал украинский лидер.

Также в Вашингтоне Зеленский с командой обсудили и усиление институтов нашего государства, чтобы очистить Украину от вражеских и коррупционных влияний. В частности, было принято решение о возвращении Украине украденных оккупантами артефактов – предметов скифского периода.

"Свои важные мероприятия были сегодня у первой леди. И встреча с первой леди Америки Джилл Байден. И Джорджтаунский университет – встреча со студентами, расширение нашей культурной дипломатии. 40-я украинская книжная полочка. Потом уже вечером вместе с Еленой обратились ко всем американцам – и к политическим лидерам, к членам Конгресса, и к обычным американцам, которые сделали столько чрезвычайных вещей ради помощи нашим людям, украинским детям, нашим украинским семьям и нашим воинам. Я благодарю, Соединенные Штаты, благодарю тебя, Америка!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером США Джо Байденом сообщил, что Украина и США договорились о совместной работате для производства оружия и оборонных систем.

– глава Штатов объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на 325 миллионов долларов. В него вошли артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin, снаряды к РСЗО HIMARS, ракеты AIM-9M для систем ПВО, самоходные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и другое.

– Все детали переговором лидеров США и Украины – в материале.

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