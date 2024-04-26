Новый глава МИД Латвии прибыл с визитом в Киев и почтил память погибших в войне с Россией. Фото

Министер иностранных дел Латвии Байба Браже, которая была назначена на этот пост на прошлой неделе, в пятницу, 26 апреля, прибыла с официальным визитом в Украину. Ее встретил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Михайловской площади в Киеве.

Об этом сообщил МИД Латвии в своей публикации в соцсети X (ранее известной как Twitter). Вместе они у Стены памяти почтили память погибших в результате российской агрессии в Украине.

"Визит в Украину является первым двусторонним зарубежным визитом министерки, подтверждающим приоритетную роль поддержки Украины во внешней политике Латвии", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 апреля, состоится уже 21 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" после того, как впервые его собрали ровно два года назад. На нем будут обсуждать, как наверстать полгода задержки американской помощи для ВСУ.

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