'Никаких намеков на мир нет': глава МИД Латвии назвала Путина 'мясником' после массированной атаки РФ на Украину

После очередной массированной ракетной атаки РФ по территории Украины министерша иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с резким заявлением в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Она назвала его "мясником", имея в виду массированные убийства гражданских людей.

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Браже также подчеркнула, что ночной обстрел гражданской инфраструктуры еще раз подтверждает, что Москва не намерена прекращать войну. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети Х.

Браже подчеркнула, что единственным путем к миру есть усиление обороноспособности Украины.

"Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет", – написала она.

Напомним, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе. В результате атаки в Киевской области повреждены дома и авто, также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами Shahed и ракетами разных типов – крылатыми и баллистическими. Под ударом находились Киев, Харьков, Павлоград, Житомир и области.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар России по украинским городам. Глава государства еще раз заявил, что Москва должна немедленно и безусловно прекратить обстрелы. Также президент добавил, что поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами по поводу запросов об укреплении ПВО.

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