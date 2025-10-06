В понедельник, 6 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обменялись поздравлениями с праздниками, а также обсудили ситуацию в секторе Газа.

Видео дня

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль. Нетаньяху и Путин обсудили план президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

"Президент РФ подтвердил позицию РФ по урегулированию", – заявили пропагандисты.

Лидеры Израиля и РФ также "высказали заинтересованность" в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Говорили они и о стабилизации в Сирии.

"Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне дня рождения российского лидера (7 октября ему исполнится 73 года. – Ред.), сообщает Кремль", – добавили СМИ страны-агрессора.

Путин же поздравил Нетаньяху и народ Израиля с еврейским праздником Суккот.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-канцлер Германии Ангела Меркель умудрилась отыскать связь между началом полномасштабной агрессии РФ против Украины и пандемией коронавируса. Она якобы изменила мировую политику и лишила европейских лидеров возможности убедить главу Кремля в необходимости сохранить мир на континенте.

Меркель считает, что, если бы лидеры ЕС лично встречались с Путиным, "компромиссы" были бы найдены.

