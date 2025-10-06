Нетаньяху позвонил Путину: о чем говорил премьер Израиля с диктатором РФ
В понедельник, 6 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обменялись поздравлениями с праздниками, а также обсудили ситуацию в секторе Газа.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль. Нетаньяху и Путин обсудили план президента США Дональда Трампа по сектору Газа.
"Президент РФ подтвердил позицию РФ по урегулированию", – заявили пропагандисты.
Лидеры Израиля и РФ также "высказали заинтересованность" в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Говорили они и о стабилизации в Сирии.
"Нетаньяху выразил Путину самые добрые пожелания накануне дня рождения российского лидера (7 октября ему исполнится 73 года. – Ред.), сообщает Кремль", – добавили СМИ страны-агрессора.
Путин же поздравил Нетаньяху и народ Израиля с еврейским праздником Суккот.
