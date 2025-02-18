'Неприемлемо': в Кремле хотят, чтобы НАТО отказалось от обещания принять Украину в Альянс

В Кремле выдвинули очередное условие завершения войны, там хотят, чтобы НАТО отказалось от обещания принять Украину в Альянс. Более того, отказа принимать Киев от членства в НАТО стране-террористке уже мало.

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Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Вместе с тем, Россию не устраивает размещение иностранных военных на территории Украины.

"Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. Это создает серьезные угрозы для нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом следует отметить, что отказа сейчас принимать Киев в НАТО недостаточно. Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания от 2008 года, в соответствии с которыми Украина гарантировала вступление в Североатлантический блок в будущем. В противном случае эта проблема будет продолжать отравлять атмосферу на европейском континенте", – подчеркнула Захарова.

Также она отметила, что РФ не поддерживает размещение западных военных в Украине. В то же время лучшими гарантиями безопасности для Киева, по мнению пресс-секретаря МИД РФ, является нейтральный статус, отказ от участия в военных блоках и ядерного оружия.

"Именно это лучшая гарантия ее безопасности, которую не способно дать ни членство в НАТО или попытки его обрести, ни договоры со странами – членами альянса, ни западная военная интервенция под видом развертывания каких-то миротворческих контингентов", – заявила Захарова.

Напомним, по словам заместителя главы российского МИД Александра Грушко, РФ против размещения западных войск в Украине, в то же время страна-агрессорка не поддерживает роль Европейского Союза в будущих мирных переговорах по завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча представителей России и США. Переговоры проходили с участием делегаций обеих стран, а также саудовских чиновников. Как утверждают представители РФ, стороны договорились о сотрудничестве.

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