Не символическое совпадение, а тщательный план: в BBC выяснили, как СБУ подорвала Крымский мост

Подрыв Крымского моста утром 8 октября 2022 года был подробно просчитанной спецоперацией Службы безопасности Украины. Судя по всему, никто из восьми обвиняемых, которых сейчас судят оккупанты, на самом деле не принимал сознательного участия в диверсии и не знал, к чему все идет.

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Издание BBC со ссылкой на собственные источники, в частности в СБУ, рассказало о том, как на Керченский мост попал груз со взрывчаткой – строительная пленка в рулонах. Грузовик DAF, перевозивший ее, взлетел в воздух. Пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного эшелона, проходившего параллельной железнодорожной веткой моста.

Как следствие, обрушились два пролета автомобильного полотна, а железнодорожные пути получили повреждения на участке длиной более километра.

Детальное планирование

Разработка сложного плана подрыва Керченского моста началась весной 2022 года. И только 8 октября – на следующий день после дня рождения диктатора Владимира Путина – состоялась "бавовна".

Глава СБУ Василий Малюк ранее заявлял, что это символическое "совпадение" на самом деле тщательно спланировано.

"Мост был для РФ как символ: враг потратил на его строительство 8 млрд долларов. Этот мост мегазащищен. А мы показали, что способны проводить собственные спецоперации на столь важном для врага объекте", – объяснял он.

В СБУ были данные, что сразу после взрыва российские следователи задержали 22 человека, но за неимением доказательств не смогли доказать вину большинству из них. Российские власти обвинили в причастности к взрыву восьми человек. Мол, они действовали в составе "преступной группы". Но украинские спецслужбы настаивают, что речь не шла ни о какой группе – людей использовали вслепую.

"Мы семь кругов ада прошли, столько людей втемную использовали! Им всем инкриминируют соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычными для них рутинными делами. Это были обычные российские контрабандисты", – рассказывал Малюк в одном из интервью 2023 года.

Спецслужба выбрала именно строительную пленку – двадцати с лишним тонн, цилиндры которой, как оказалось позже, были начинены взрывчатым веществом. Но с виду этот обычный бытовой товар не должен был вызывать никаких подозрений. Также специалисты придумали, как залить гексогеновую смесь в трубы, как замаскировать их пленкой. Груз и его подрыв моделировали на полигоне.

Необходимо было добиться эффекта полной однородности рулонов со взрывчаткой, чтобы ни один сканер не заметил разницы. И, чтобы взрыв произошел, была предусмотрена тройная взаимодублирующая система детонации на случай, если российские РЭБы "собьют" основные настройки.

Оставался только один вопрос – как довезти этот груз на Крымский мост?

"Набор случайных людей"

Журналисты BBC получили более тысячи страниц материалов российского уголовного дела (включая протоколы допросов всех обвиняемых).

Суд над восемью мужчинами, обвиняемыми в подрыве Крымского моста осенью 2022 года, россияне начали в феврале 2025-го в Ростове-на-Дону. Процесс проходит в закрытом режиме.

Все восемь настаивают на своей невиновности, но следствие страны-агрессора упорно приписывает мужчинам участие в "преступной группе" с "высокой степенью конспирации".

Адвокаты в это же время утверждают, что речь идет о "наборе случайных людей, которые оказались не в то время не в том месте".

"Кого поймали, грубо говоря, того и привлекли к уголовной ответственности", – сказал один из собеседников BBC.

Совсем коротко обстоятельства подрыва Крымского моста можно описать следующим образом.

Летом 2022 года херсонский фермер Роман Соломко сумел доставить на оккупированную территорию свой собственный груз, который заказал в Китае и который на полгода застрял в Турции из-за начала полномасштабного российского вторжения.

Об этой схеме и маршруте Соломко рассказал своему знакомому Михаилу Цюркалу. Тот предложил использовать найденный путь для контрабанды, но сначала – отвезти по этому пути в Крым пленку для теплицы, "для которой есть покупатели". Соломко согласился помочь – а потом груз неожиданно для всех взорвался на Керченском мосту.

Известно, что путь груза со строительной пленкой и спрятанным внутри "сюрпризом" шел из Грузии через Армению, затем снова через Грузию в Россию – так же, как Соломко смог доставить свое оборудование из Китая.

"Работу" по доставке пленки в рулонах Соломко подбросил Денис Ковач (россиянам не удалось его задержать). Ковач – сосед фермера Соломко по многоквартирному дому в Херсоне, вдвоем они ездили в Грузию.

Вся информация о Коваче известна только из свидетельств Соломко. По словам последнего, его сосед якобы девять лет отбывал наказание в житомирской тюрьме (по какой статье – неизвестно), затем где-то два года работал в Европе. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Ковач, как утверждает Соломко, занимался "нелегальной перевозкой людей из Украины в Грузию".

В этой стране Ковач якобы постоянно разговаривал с неким "Мишей контрабандистом" – Михаилом Цюркалом, предварительно, украинцем (он также не был задержан). Цюркало сам попросил контакты Соломко у Ковача, когда услышал, что тот занимается доставкой груза по обходному пути через Россию и оккупированный Крым.

Соломко на допросах заявлял: Цюркало почти сразу сказал ему, что имеет в Болгарии "пленку, на которую есть покупатели".

Конечным получателем этих рулонов, как выяснилось уже в ходе следствия, была указана созданная в Москве осенью 2021 года ООО "Лидер". Эта компания зарегистрирована на 22-летнего жителя столицы РФ без его ведома, а по указанному адресу вместо офиса была комнатка с мусоропроводом и туалетом. Подписи на документах оказались поддельными.

Путь пленки со взрывчаткой

Пленку из Поти (Грузия) в Россию привез дальнобойщик Артур Терчанян, 37-летний гражданин Армении. Перевозка выглядела рутинной работой, о происхождении груза дальнобойщик ничего не знал, начальник не объяснял ему, кто был хозяином груза и заказчиком.

На погрузке, как Терчанян рассказывал на допросах, было четверо незнакомых мужчин. В морском контейнере на поддонах в два ряда находились рулоны целлофана, обмотанные прозрачной пленкой. На пленке были надписи черного цвета "made in China".

Паллеты с пленкой скачали и запломбировали, дальнобойщику передали пакет документов на "полиэтиленовую строительно-изоляционную пленку" массой около 22,7 тонн.

Мужчина отвез ее в город Армавир Краснодарского края РФ. По дороге груз проходил все необходимые проверки, ничего подозрительного никто не замечал.

Российские эксперты считают, что Терчанян не мог даже подозревать о взрывчатке. Они проанализировали переписку и голосовые сообщения водителя и пришли к выводу, что утверждать, что он знал или хотя бы подозревал о наличии в грузе замаскированной взрывчатки, невозможно.

Но российские следователи настаивают, что это скорее свидетельствует о "высокой степени конспирации" так называемой преступной группы.

Терчаняну следователь также поставил в вину "пять смайликов". Мужчина отправил их в ответ на голосовое сообщение своего начальника, владельца транспортной компании в Грузии, который в шутку предложил "в таможенных документах написать, что он имел половое сношение с матерью российского диктатора (выражены грубой нецензурной бранью), а также написать слова "Слава Украине! Героям слава!".

На КПП Верхний Ларс Терчанян прибыл 5 октября. Тогда же ему позвонил по телефону незнакомый мужчина (позднее следствие установило, что это был Денис Ковач) и спросил: "Ты же целофаны везешь?"

Ковач попросил водителя во время подъезда к Армавиру позвонить по телефону Артему Азатьяну, юристу ООО "Агро-бизнес".

На следующий день Терчанян приехал на склад указанной компании, там разгрузился и уехал уже по новому заказу.

Судя по всему, директор Георгий Азатьян и его младший брат Артем, юрист "Агро-бизнеса", тоже ничего не знали о взрывчатке. И временное хранение подобных товаров на их складах было обычной практикой.

На следующий день на территорию приехал уже новый водитель, Махир Юсубов, позже погибший при взрыве грузовика на Крымском мосту (транспортная компания, где он работал, взяла заказ на доставку по объявлению).

"Иван Иванович". Человек, который все знал

Контакты "Ивана Ивановича" направил фермеру Соломко Ковач, его сосед по дому в Херсоне. Сам Ковач, вероятно, получил эти контакты от "контрабандиста" Цюркало.

Утром 7 октября "Иван Иванович" начал настойчиво звонить по телефону Владимиру Злобу, товарищу Соломко и участнику его схемы, и интересоваться, загрузили ли пленку в новую машину на складе в Армавире.

Именно "Иван Иванович" был указан как грузополучатель. Его номер телефона начинался с российского префикса +7, но позвонить на него технически выходило только в мессенджере Telegram. "Иван Иванович" дал Злобу еще один номер для связи через WhatsApp – тоже с российским началом +7.

В одном из разговоров с "Иваном Ивановичем", как вспоминал на допросах Злоб, был "странный фон, будто кто-то стоит рядом и подсказывает либо просто большое помещение, где разговор отдается эхом". Также у Злоба создалось впечатление, что "Иван Иванович" ничего не понимает в грузоперевозках и не ориентируется в логистике транспорта.

Вечером 7 октября "Иван Иванович" сам позвонил по телефону впутанному в схему логисту Олегу Антипову и попросил телефон нового водителя, чтобы лично быть с ним на связи. Он переживал за груз и просил успеть на разгрузку до утра 8 октября, объясняя это нежеланием платить грузчикам за ожидание.

Когда на следующий день Антипов узнал новости о взрыве на мосту, он безуспешно пытался дозвониться до водителя Юсубова. Потом звонил по телефону "Ивану Ивановичу", но телефон был недоступен и автоинформатор "воспроизводил сообщения на украинском языке".

Далее Антипов написал "Ивану Ивановичу" в мессенджере WhatsApp, на что "получил ответ, что ошибся номером".

На все остальные сообщения Антипова "грузополучатель" уже не отвечал, хотя сообщения высвечивались как прочитанные. Следователи страны-агрессора так и не установили личность и не нашли "Ивана Ивановича".

Журналисты отметили: никто из восьми мужчин, оказавшихся на скамье подсудимых, не пытался скрываться от российских правоохранителей.

"Следствие исходит из того, что обвиняемые не могли не знать о взрывчатке и взрыве на мосту. Только из материалов дела этот вывод не следует и доказательств этого нет", – пожаловался ВВС один из адвокатов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 2024 году Украина выступила на слушаниях в Арбитражном трибунале по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против РФ). Киев призвал обязать Москву демонтировать Керченский мост.

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