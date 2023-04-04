'Не приблизит окончание войны': в МИД Венгрии назвали ордер на арест Путина 'символическим'

В министерстве иностранных дел Венгрии назвали ордер на арест президента страны-террориста РФ Владимира Путина "символическим". Там также заявили, что такие шаги якобы не приближают окончание войны в Украине.

Видео дня

Такое заявление сделал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модер. Об этом сообщает "Общественное".

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (выдача ордера на арест Владимира Путина. – Ред.) скорее символический, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать", – сказал Модер.

Он добавил, что Венгрия пока хочет оказать "ощутимую помощь" Украине, в частности, в улучшении жизни украинских детей, посещающих школы в стране.

В то же время чиновник отметил, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны обращаться по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности", – объяснил представитель МИД Венгрии.

Он добавил, что, в конце концов, справедливость должна восторжествовать.

"Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее ни было достичь. Но это то, что мы думаем, и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", – резюмировал Модер.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет арестовывать президента РФ Владимира Путина, если он приедет в страну. Власти в Будапеште считают, что выдача ордера на арест Путина якобы ведет к "дальнейшей эскалации".

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в Россию. Главу Кремля могут арестовать и отправить в Гаагу, если он поедет в любую из 122 стран, ратифицировавших Римский статут.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина убийцей и подчеркнул, что намерен добиваться его привлечения к ответственности. Глава государства подчеркнул, что российские войска "убивали, насиловали, забирали и уничтожали" граждан Украины.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина будет действовать до конца жизни диктатора. По его словам, сначала суд рассматривал возможность сохранения ордера на арест в секрете, но решил обнародовать, чтобы попытаться остановить совершение новых преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о личном отношении диктатора к решению Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест. Фигурант дела о похищении украинских детей "относится к этому спокойно" и "не берет близко к сердцу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!