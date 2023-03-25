'Путин – убийца!' Зеленский прокомментировал ордер на арест президента РФ и отверг компромисс с ним

Президент России Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях, совершенных российскими войсками на территории Украины. Украина ни при каких обстоятельствах не может идти на компромисс с государством-агрессором.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun. Глава государства назвал Путина убийцей и подчеркнул, что намерен добиваться его привлечения к ответственности.

Когда у Зеленского поинтересовались его отношением к выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях, он ответил, что убежден в обоснованности подозрений.

"Ясно, что он виновен. Поэтому Украина не может идти на компромисс", – заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что Украина намерена добиваться привлечения Путина к ответственности за содеянное.

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина МУС выдал 17 марта текущего года на основании подозрений в организации принудительного вывезения украинских детей на территорию РФ, что в международном праве квалифицируется как тяжкое военное преступление.

Зеленский же назвал Путина "убийцей" и подчеркнул, что российские войска "убивали, насиловали, забирали и уничтожали" граждан Украины.

"В феврале Украина представила Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, принятую большинством голосов, в которой говорилось о необходимости "расследования и судебного преследования" серьезных преступлений, связанных с агрессией России. Теперь ожидается, что Украина представит Генеральной Ассамблее ООН резолюцию о создании специального трибунала для рассмотрения дел об агрессии", – отмечено в публикации японского издания.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления – похищении и депортации на территорию РФ украинских детей.

За более чем год полномасштабной агрессии при содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их мощно зомбируют и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. В то же время детям, у которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский статут.

Первой о готовности арестовать российского диктатора на своей территории и передать его в Гаагу заявила Германия.

В то же время, в России на все голоса заявляют о том, что решение МУС является "юридически ничтожным", что в РФ его не признают. Но уже объявили об открытии дело против прокурора и судей Гааги в ответ на решение об аресте Путина.