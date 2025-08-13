'Нас это вполне устроит': Огрызко оценил реалистичность угроз Трампа выйти из переговорного процесса

Полное прекращение военной помощи США Украине маловероятно из-за миллиардных выгоды для Вашингтона. А угрозы президента Дональда Трампа "выйти" из переговоров не означают серьезных последствий. Наибольший риск – потеря американских разведданных, которые Европа пока не способна полностью заменить.

Видео дня

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко (2007-2009) в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он, в частности, оценил, насколько реальны угрозы Трампа "выйти" из переговоров и возможность прекращения поддержки Киева со стороны США.

Могут ли США прекратить поддерживать Украину

Как пояснил Владимир Огрызко, в этих заявлениях есть один нюанс. Ведь то, что мы слышим в публичных заявлениях, и то, что происходит на самом деле, – вещи не связанные, говорит дипломат.

Так, американский ВПК уже зарабатывает миллиарды долларов.

"Посмотрите: на прошлой неделе – миллиард, на этой – больше миллиарда, и так далее. Это реальные деньги, идущие в американскую экономику. Трамп на каждом углу кричит, что хочет, чтобы американцы зарабатывали. Вот вам, пожалуйста, – они зарабатывают. Поэтому даже если он выйдет из переговорного процесса, но останется в силе его решение: продавать не напрямую Украине, а Европе, а там уже "делайте, что хотите", – нас это вполне устроит", – сказал экс-глава МИД.

В то же время существует серьезный риск возможной потери разведданных, которые предоставляют Соединенные Штаты, добавил Огрызко.

"Единственный действительно критический момент – это разведданные. Пока что европейские партнеры на 100% не могут заменить тот объем информации, который дают американцы. И это правда. Здесь для нас могут возникнуть проблемы. Во всем остальном – серьезных рисков нет. Но стратегия "вместо того, чтобы наказывать Кремль за преступления, давать ему отсрочку" – смысла в ней мало", – высказался дипломат.

Стоит ли ждать изменений от разговора Трампа с европейцами

Говоря о саммите Трампа и диктатора РФ Владимира Путина, который должен состояться 15 августа, и разговор европейских лидеров с Трампом, который состоится 13 августа, Владимир Огрызко назвал маловероятным то, что разговор европейцев с американским лидером может что-то серьезно изменить.

"Поскольку это будет закрытый формат, безусловно, там могут быть разные мнения, но я не думаю, что Европа будет говорить в резком тоне, потому что она понимает, какие могут быть последствия лично для нее самой – резкие изменения в настроении Трампа. Поэтому я думаю, что здесь, наоборот, будет очередная попытка его уговорить, подсластить, сказать, что он замечательный, прекрасный и так далее", – сказал дипломат.

Единственное, на что европейцы рассчитывают, предположил Огрызко, – это "попытка навести какие-то аргументы", которые "могут в чем-то убедить" президента США.

"Но я не думаю, что таких аргументов у них много, потому что, я же повторяю, у Трампа в голове уже сформированы клише, которые не поддаются быстрым изменениям. Трамп, и это он повторяет снова и снова, когда не говорит с европейцами, Европой не интересуется и практически не хочет ее видеть. Он говорит, как и Венс, как и все остальные: это европейская ответственность, Украина в Европе – поэтому до свидания", – говорит он.

Владимир Огрызко добавил: вряд ли Трампу станут напоминать об ответственности США за ядерное разоружение Украины – чтобы не раздражать американского лидер, "чтобы он не выдал очередную порцию своих жестких заявлений".

"Поэтому считаю, что это будет очередная попытка его утихомирить и настроить на что-то более-менее позитивное. Поэтому особых шансов переубедить его нет. Я думаю, что европейцы выдадут красивое коммюнике, где будет сказано, что все прекрасно, мы рассказали, мы призвали, мы обратили внимание и так далее, мы за Украину, мы за справедливый мир и тому подобное. И Трамп тоже выслушал нас и пообещал это учесть. Где-то в таком духе, но не более", – сказал дипломат.

Он указал, что позитив есть в том, что Европа консолидируется, и, получив в итоге негативный результат для европейской безопасности и для Украины, "еще больше поймет, что на Трампа рассчитывать нельзя, что это, собственно, бесперспективное дело".

"И начнет еще интенсивнее работать над укреплением европейской безопасности, что для нас положительно", – спрогнозировал Владимир Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 13 августа отправился в Германию с официальным визитом. В Берлине у него запланирована встреча с канцлером Фридрихом Мерцом, видеоконференция с европейскими политиками, генсеком НАТО Марком Рютте и Трампом, а также участие в новом заседании Коалиции желающих.

15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. По словам главы Госдепа Марко Рубио, эту встречу в Белом доме воспринимают не как уступку РФ, а как "выяснение позиций".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!