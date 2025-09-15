'Начинаются определенные политические действия': Вениславский заявил, что война в Украине идет к завершению

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине приближается к завершению. Он выразил убеждение, что конфликт не продлится еще два года.

Об этом он сказал в эфире Радио NV. По словам политика, в начале войны в Верховной Раде царила полная консолидация в принятии решений.

Сейчас, когда очевидно, что война приближается к концу, начинаются определенные политические процессы. Вениславский подчеркнул, что в военных вопросах решения принимаются без задержек и проблем.

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению, кто-то это признает, кто-то нет, но фактически мы движемся в этом направлении, начинаются определенные политические действия", – заявил Вениславский.

На уточнение ведущей относительно завершения войны он подтвердил, что Украина движется в этом направлении. Политик отметил, что мир может ускорить трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В то же время Вениславский пояснил, что решение о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет не связано с завершением войны. Оно направлено на сохранение связи молодых украинцев с Родиной. По его прогнозу, мобилизация этой категории населения больше не будет необходимой.

Ранее украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине. Однако это возможно только после завершения войны, поскольку сейчас это не позволит сделать ситуация с безопасностью.

