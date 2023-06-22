'Мы уверенны в успехе': Зеленский дал прогноз по контрнаступлению ВСУ и ответил, давят ли на Украину партнеры

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что оценивает первый этап контрнаступления украинских войск позитивно. Разумеется, все ожидают более масштабных шагов и заметных результатов, но перед ВСУ стоит ряд трудностей и сложных препятствий.

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Об этом украинский гарант рассказал в интервью изданию ВВС. Он перечислил основные проблемы, с которыми столкнулись наши военные в начале контрнаступательной операции.

"Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию – почти 200 тыс. кв. км нашей земли заминированы. Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: борющийся – поборет, а тому, кто стучит в дверь, тому отворят. Поэтому в любом случае мы уверены в успехе контрнаступательных действий", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что значительную роль в продвижении наших войск играет высокая мотивация наших защитников. В отличие от захватчиков, которые идут в бой от страха перед своим командованием, украинские бойцы защищают родную землю, дома, семьи.

Он также указал, что успехи в процессе контрнаступления во многом станут решающим обстоятельством при принятии решений Западом относительно дальнейшей помощи, ее сроков и размеров. И сами ВСУ это понимают.

"Для нас очень важно двигаться вперед, потому что мы должны мотивировать не только нашу армию, но и наших западных партнеров. Потому что помощь может быть замедлена, а может быть увеличена. Скажу честно, от успехов на фронте многое зависит", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент подписал закон о запрете импорта книжной и другой печатной продукции в Украину из России и Беларуси. Кроме того, вводятся ограничения на печать произведений авторства граждан РФ (современных, а не российских классиков). Также нельзя будет издавать переводы иностранных книг на русском языке.

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