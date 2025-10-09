'Мы работаем с разведкой США': Зеленский рассказал об ударах по России

Президент Владимир Зеленский рассказал обуспешных ударах Украины по нефтяному и газовому секторам в России. Для этого используют украинские дроны, дроны-ракеты, крылатые ракеты, которые становятся все лучше, а также привлекают разведданные партнеров.

Видео дня

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA. По его словам, в некоторых вопросах Украина получает помощь от союзников.

"Успешные атаки Украины по нефтяному и газовому секторам в России, какова роль разведки США и партнеров. Первое: с разведкой США мы работаем. Безусловно, прежде всего для того, чтобы защищаться. Важны данные. Все системы: Patriot, NASAMS, IRIS-T – без разведки США – это немного ограниченные данные, то есть их не хватает, чтобы защищаться. Мы с разведкой партнеров работаем. И над другими вещами. Выявлять некоторые террористические действия русских внутри нашего государства в отношении, скажем так, высоких должностных лиц, нам помогают наши партнеры. Не все идет только от наших служб, некоторая информация есть от наших партнеров. Это важная помощь", – заявил он.

Дальнобойные удары Украины

Также президент прокомментировал дальнобойные удары Украины вглубь российской территории, для нанесения которых используют БПЛА, дроны ракеты и другие виды ракет.

"Что касается наших дипстрайков. Наши дроны, дроны-ракеты, некоторые ракеты становятся лучше. С большим количеством применений, с большим количеством производства. Видим и проблемы. И это вопрос времени, когда мы выйдем на еще более высокий уровень. К сожалению, время такое дорогостоящее, я об этом всегда говорю. Но это то, что есть", – отметил глава государства.

Зеленский привел пример, когда в Украине были большие проблемы с артиллерию – "в какой-то момент у нас просто ее не было", то начали использовать другие вещи. Сегодня Силы обороны имеют артиллерийские системы, которые производит Украина, и их уже профицит.

"Но там есть вопрос другой – вопрос 155-го калибра. То есть если у тебя достаточно систем, ты не можешь некоторым ребятам заменить старые советские и дать эту пушку, потому что 155-го калибра еще не хватает на такое количество. Хотя, безусловно, мы правильно идем, систем будет достаточно, армия будет в 155-м калибре. Вопрос также, чтобы параллельно была возможность иметь соответствующее количество снарядов. Нам помогают наши партнеры. И мы за это очень благодарны", – сказал он.

Что происходит с топливным рынком в России

Зеленский прокомментировал вопрос о российской энергетике и проблемах с топливом в стране, отметив, что в РФ уже действует запрет на экспорт бензина именно после дальнобойных ударов Украины.

"Главное, что у них есть импорт бензина. Это сигнал. У меня есть информация от разведчиков, но надо ее хорошо проверить перед тем, как делиться. Сейчас, например, по импорту мы имеем информацию. Есть импорт: Беларусь, Китай. Из Беларуси увеличили в шесть раз. Убрали ввозную пошлину. Все надо проверять, но это показатели в любом случае. У них действует запрет на экспорт бензина. Ограничение на экспорт дизеля. Надо проверять, но мы считаем, до 20% своей потребности в бензине они потеряли. Именно после наших ударов", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Российской Федерации дефицит топлива приближается к 20%. Более того, страна-террорист уже начала использовать резервы, которые берегли на черный день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!