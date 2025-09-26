'Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет': Мерц заверил Украину в дальнейшей поддержке

Германия будет продолжать помогать Украине, потому что хочет свободы, безопасности и порядка, основанного на правилах, для всей Европы. Угроза для западных стран вполне реальна, и сейчас они "не в состоянии войны, но и мира больше нет".

Видео дня

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Как передает "Укринформ", глава немецкого правительства 26 сентября выступил на саммите в Берлине, посвященном экосистемам.

"Мы поддерживаем Украину и мы останемся рядом с Украиной"

Мерц отметил, что впервые за десятилетия происходит "масштабная попытка подвинуть границы с помощью военной силы, и не просто где-то в мире, а в Европе".

Киев может рассчитывать на поддержку. "Я считаю, что могу сказать это здесь от имени всех: мы поддерживаем Украину и мы останемся рядом с Украиной", – сказал федеральный канцлер.

Германия делает это не исключительно ради Украины – хотя уже этого было бы достаточно. "Делая это, мы делаем что-то для нашей собственной свободы. Мы хотим попытаться сохранить политический порядок на нашем континенте, а это порядок политической свободы, демократии, открытых обществ и – да, это старомодное слово – порядок, основанный на правилах. Мы хотим придерживаться правил, законов, договоров и международно-правовых обязательств", – объяснил Мерц.

"США претерпели фундаментальные изменения"

Свобода сейчас проверяется не только в Украине. Ситуация напряженная во многих других частях мира. Америка не является исключением, ведь изменения, которые произошли там, "произошли не за одну ночь и не исчезнут за одну ночь", даже после выборов.

"Эта страна настолько фундаментально изменилась за последние несколько лет, а возможно, и десятилетий, что правила там больше не соблюдаются, парламентская демократия находится под давлением, свобода слова ставится под сомнение, а независимость судебной власти подавляется", – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что хочет видеть в Германии и в других странах Европы открытое, либеральное, демократическое, рыночно ориентированное и свободное общество.

"Функционирующий Европейский Союз является необходимой предпосылкой для этого, ведь если эта Европа потерпит неудачу, то Германия потерпит неудачу", – сказал канцлер, указав на важность общей европейской внешней политики безопасности.

"Внешняя политика сегодня – это также внутренняя политика, их больше нельзя различать", – убежден политик.

"Угроза реальна"

"Угроза реальная. Вы читаете это в газетах, слышите это в новостях: полеты дронов, шпионаж, убийство в Тиргартене, массовые угрозы отдельным публичным деятелям – не только в Германии, но и во многих других европейских странах. Ежедневные акты саботажа, попытки парализовать центры обработки данных, кибератаки... Мы не в состоянии войны, но и мира больше нет. Мы должны четко осознавать это, если хотим ответить на вызовы, с которыми сейчас сталкиваемся", – призвал канцлер.

Он убежден, что реальную нынешнюю ситуацию мы, возможно, сможем точно оценить лишь через несколько лет, оглядываясь назад.

Политик назвал это действительно фундаментальным сдвигом в политических и экономических центрах силы в мире. Речь идет о политической власти – часто о такой, которая подкрепляется военной силой.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму 140 миллиардов евро. Источником финансирования должны стать замороженные российские активы, которые находятся в распоряжении европейских институтов.

– Мерц подчеркивал, что империалистические планы российского диктатора Владимира Путина не закончатся на Украине – они только начинаются там. Европа ежедневно и с растущей интенсивностью сталкивается с гибридными российскими атаками, поэтому лидеры "должны скорректировать наши интересы без фальшивой ностальгии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!