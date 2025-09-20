'Может случиться так, что не будет финального документа об окончании войны': Зеленский объяснил, что прежде всего нужно Украине

Президент Владимир Зеленский допустил вариант, при котором финального документа об окончании российско-украинской войны не будет. При этом глава государства дал понять, что Украина не рассматривает "корейскую" или "финскую" модель завершения войны.

Видео дня

Зеленский почеркнул, что перед подписанием возможного договора об окончании войны Украине нужны гарантии безопасности. Об этом президент рассказал в ходе общения с журналистами.

Варианты завершения войны

По словам президента, так называемый "корейский" сценарий завершения российско-украинской войны не рассматривается, так как Украина находится в иной ситуации, чем было Южная и Северная Кореи. В целом Зеленский заявил, что нынешние разговоры о том или ином сценарии завершения войны – риторические.

В то же время глава государства рассказал, что прежде всего Украине нужны гарантии безопасности. При чем о них речь может идти не только после окончания войны, достаточно просто прекращения огня.

"Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят, например, президент Франции Макрон, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности", – рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что гарантии безопасности нужны раньше, чем будет вероятный договор об окончании войны. Зеленский отметил, что эти гарантии должны дать отпор россиянам, если они вдруг решат совершить в будущем новый акт агрессии.

Что предшествовало

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что прямых переговоров с Россией по завершению войны пока нет. Он пояснил, что сейчас обсуждаются только гуманитарные вопросы, в частности, речь идет об освобождении украинских военнопленных.

Что касается российской агрессии в будущем, то обещание диктатора Владимира Путина не нападать на Украину в будущем выглядит неправдоподобно. Военный преступник после саммита США – Россия на Аляске якобы собрался принять закон, запрещающий вторжение в Украину в будущем. Однако такие обещания главаря Кремля не заслуживают доверия, поскольку Россия уже дважды нарушила предыдущие международные обязательства. Кроме того, Путин продемонстрировал, что может свободно менять российское законодательство по своему усмотрению.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что вступление Украины в Европейский Союз считается одной из гарантий безопасности для нашего государства. ЕС готов предоставить Украине такую гарантию – в Европарламенте подавляющее большинство выступает за вступление Украины в Евросоюз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!