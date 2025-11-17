'Может быть очередная гибридная атака России': в МИД отреагировали на подрыв железнодорожного пути в Польше

Министерство иностранных дел Украины заявило о солидарности с Польшей после поддержания железнодорожного участка между Варшавой и Демблином. В ведомстве предполагают возможную гибридную атаку страны-агрессора России.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил необходимость жесткой реакции в случае подтверждения такой версии.

"Возможно, это была очередная гибридная атака со стороны России – чтобы проверить реакцию. Если это правда, то она должна быть сильной", – отметил Сибига.

Что предшествовало

В воскресенье, 16 ноября, машинист одного из поездов заметил повреждение железнодорожного пути. Правоохранители, которые осмотрели местопроисшествия, обнаружили вырванный кусок рельса и провод, который тянулся вдоль путей. Впоследствии неподалеку обнаружили еще один поврежденный участок.

Поврежденная колея проходит участок Варшава-Люблин. Из-за неисправности пути поезд Киев-Варшава прибыл с задержкой в 25 минут, другие поезда "Укрзализныци" курсировали по графику по смежным путям.

"Как сообщает польская сторона, подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава – Люблин, где сработало взрывное устройство, разрушившее участок пути", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что повреждение произошло в результате взрыва, а само происшествие назвал диверсией.

"Это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения", – отметил польский премьер.

В то же время в МВД Польши призвали граждан воздержаться от преждевременных выводов, отметив, что пока нет подтверждений преднамеренных действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российского гражданина Игоря Рогова, который называл себя оппозиционером, арестовали в Польше после того, как он признал, что работал под прикрытием на ФСБ. По данным судебных документов, мужчина годами передавал информацию о других российских активистах и действовал по прямым указаниям российских спецслужб. Судебный процесс должен начаться уже в следующем месяце.

