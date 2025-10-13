'Мое обязательство остается неизменным': стала известна следующая высокая должность экс-генсека НАТО Столтенберга

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Это произойдет после завершения выполнения государственных обязанностей в Норвегии.

Об этом сообщили в руководстве конференции. Там уточнили, что срок занятия должности пока не устанавливался. Сейчас обязанности председателя исполняет посол Вольфганг Ишингер, который долгое время возглавлял MSC и сейчас является президентом Совета фонда конференции.

"Йенс Столтенберг займет должность председателя MSC после завершения своих государственных обязанностей в Норвегии. Мы не устанавливали ни ему, ни самим себе сроков на этот счет. К тому времени, в соответствии с Уставом Фонда MSC, посол Вольфганг Ишингер будет продолжать исполнять обязанности председателя", – отметили в MSC.

Чтобы подготовиться к будущей роли, Столтенберга пригласили присоединиться к Совету фонда MSC уже в ноябре 2025 года. Ишингер выразил удовлетворение от того, что Столтенберг остается преданным своей будущей роли и подчеркнул, что он успешно интегрируется в команду конференции.

"Я рад, что Йенс Столтенберг остается полностью преданным присоединению к команде MSC и займет должность председателя Конференции после завершения своих государственных обязанностей в Норвегии", – сказал он.

В свою очередь, сам Столтенберг поблагодарил руководство MSC за поддержку и терпение. Он напомнил, что вынужден был изменить свой план присоединения к конференции в начале года, когда премьер-министр Норвегии призвал его вернуться к правительственной работе.

"Мое обязательство председательствовать в MSC остается неизменным. Я с нетерпением жду того, чтобы присоединиться к Совету фонда MSC сейчас и занять должность председателя после завершения моей государственной службы в Норвегии", – заявил будущий глава форума.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Йенс Столтенберг заявил, что если в НАТО колеблются относительно членства Украины, то государства-члены должны обеспечить ее сильной военной помощью, чтобы страна сама смогла защитить себя и сдержать Россию. Именно военная помощь является рычагом влияния во время возможных переговоров Украины с РФ.

