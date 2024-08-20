С учётом информации Newsweek, что Пенсильвания немного больше сейчас отдаёт преимущество Трампу, общий перевес Харрис в переменчивых штатах составляет — в пересчёте на голоса членов коллегии выборщиков — не 87:6, а 68:25, то есть он уже не гигантский, а только огромный.

Видео дня

Впрочем, как сообщает The Hill, Пенсильвания — за Харрис, но общее распределение 8 шатких штатов между кандидатами составляет 4:4, а в пересчёте на голоса в коллегии — 270 на 268 в пользу Харрис (то есть разница совсем незначительна) при её же преимуществе в целом по стране на 1,8 процентных пункта (49:47,2).

Скажу откровенно, что сам ещё окончательно не определился и ни за кого не болею, ибо не знаю, что хуже — заключение мира при пока неизвестных территориальных уступках (вариант трампистов) или продолжение войны при пока неизвестных размерах американской помощи (вариант демократов).