Подсвеченная нами группа из пяти автомобилей Mercedes Sprinter (с прицепами) входит в одну из многочисленных преступных группировок Львовской таможни.

Кожна подібна група має свій профіль роботи, різну кількість бусів та "закріплені" зміни митників на різних постах, які погоджують проїзд повз контроль.

Цей ринок суворо поділений і злочинно зарегульований.

Хтось везе побутову хімію, хтось автозапчастини, хтось електроніку і так далі.

Конкретно ці автомобілі входять у так звану "продуктову групу" та займаються переважно контрабандою харчових продуктів з ЄС. Працюють вони виключно через зміну Олега Будза на посту "Шегині". (На його зміну заходять і інші групи, але ми поки що зафіксували саме цю.)

Мої читачі точно бачили у своїх містах магазини "Продукти з Європи".

Оце воно й є.

Окрім магазинів, цей канал забезпечує контрабандними елітними європейськими продуктами чимало ресторанів по всій країні – сири, хамон, делікатеси тощо.

Усі ці товари перетинають кордон без сплати жодної копійки до бюджету – під виглядом "порожніх бусів" або, дуже рідко, під виглядом вживаних товарів.

Кожен бус із причепом перевозить близько 3 тонн продуктів. Точну вартість назвати неможливо, бо асортимент завжди різний.

Караван із п’яти бусів із причепами за один рейс перевозить 15 тонн (!) контрабанди. Це майже повна фура – і без жодного розмитнення.

З боку Польщі ці буси перетинають кордон (увага!) по пасажирському коридору – як вантаж "для власного використання", без жодного митного контролю чи оформлення.

Водій показує прикордоннику накладні й чеки на купівлю товару та заявляє, що везе все "для себе, поїсти".

Поляки чудово розуміють, що це контрабанда, але їм байдуже: для їхньої економіки це не проблема, а навпаки – стимулює експорт і рух грошей у ЄС.

З нашого боку зміна Олега Будза, як я вже зазначав, пропускає ці буси як порожні. За це отримують по 400-600 $ хабаря з кожного буса з причепом.

Після розвантаження бусів на складах їх фотографують порожніми, а ці фото відправляють Будзу й підвантажують у митну базу.

Розрахунок контрабандистів із митниками відбувається поза постом, щомісячно.

Зібрані гроші розподіляються між зміною Будза, залученими представниками Держприкордонслужби, правоохоронними структурами на посту, Департаментом контрабанди, Координаційно-моніторинговою митницею та керівництвом Львівської митниці.

Але скільки ж там збирають?

Доповідаю.

Попередня перевірка руху цих п’яти бусів із причепами показала, що від початку року кожен автомобіль здійснив від 70 до 100 рейсів через кордон. І всі – виключно через "Шегині" та на зміну Олега Будза. На кожну його зміну!

При цьому кожен рейс зафіксований як порожній виїзд і порожній в’їзд.

Але фактично – кожен рейс був із контрабандою.

Візьмемо середнє – 80 рейсів на бус до серпня 2025-го.

5 бусів із причепами – це 400 перетинів.

Приблизно 1200 тонн перевезеної контрабанди продуктів. 66 повних фур!

Хабарів лише з цих п’яти машин зібрано 200-250 тисяч $.

А тепер масштабуймо це на кількість груп товарів (брендовий одяг, електроніка, побутова хімія, автозапчастини та інші) й на кількість змін Львівської митниці, перелік яких я публікую вже рік. Масштаби шокують.

Кожного дня сотні бусів із контрабандою на мільйони доларів, без сплати жодної копійки до бюджету воюючої країни, перетинають кордон. Подивіться попереднє відео черги бусів. Скільки їх там? І це лише один пост.

Але найцинічніше те, що всі ті, хто мав би з цим боротися, уважно ведуть облік цих машин та товарів лише для того, щоб наприкінці місяця їх не обдурили під час розподілу "каси".

Що будемо з цим робити?

Які будуть думки?

P.S. Сьогодні, з 8.00 Олег Будз на своїй робочій зміні.

Ніхто його не відсторонив.