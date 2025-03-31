Марин Ле Пен приговорили к четырем годам по делу о хищении средств: сможет ли оно баллотироваться на выборах 2027 года

Во Франции лидер ультраправых Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европейского союза для финансирования ее партии. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два условно, а два – домашний арест с ношением электронного браслета, а также принял решение запретить политике баллотироваться на государственные должности на 5 лет. Приговор вступил в силу с момента оглашения.

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Об этом сообщают BFM-TV и France 24. Отмечается, что вместе с пророссийской политикой Ле Пен признали виновными в растрате государственных средств еще восемь депутатов Европарламента, а также 12 помощников.

Суд оценил, что общий ущерб составил 2,9 миллиона евро из-за того, что Европарламент "взял на себя ответственность за людей, которые действительно работали на партию" ультраправых.

Французский суд признал Ле Марин Ле Пен виновной в злоупотреблении средствами ЕС для оплаты труда сотрудников ее партии "Национальное объединение" в период с 2004 по 2016 год и дополнил вердикт новым приговором, согласно которому ей запрещено баллотироваться на государственные должности. Решение должно быть применено немедленно и "разрушило ее политические амбиции по поводу участия в следующей президентской гонке", которые должны состояться в 2027 году.

Конституционный совет постановил по отдельному делу, что немедленное применение наказания является конституционным. Однако Ле Пен внезапно покинула зал парижского суда и не дождалась оглашения приговора.

Напомним, что Марин Ле Пен и 24 других чиновников из ее "Национального объединения" обвинили в том, что они использовали деньги, предназначенные для помощников парламента Европейского Союза, для оплаты труда персонала, работавшего на партию в период с 2004 по 2016 год, в нарушение положения блока 27 стран.

Зато Ле Пен и его сообвиняемые отрицают правонарушения. Политика заявила, что не возглавляла "систему", направленную на скачивание денег парламента ЕС в пользу своей партии, которую она возглавляла с 2011 по 2021 год. Она утверждала, что было приемлемо адаптировать работу помощников, оплачиваемых Европарламентом, к потребностям законодателей, включая определенную высокополитическую работу, связанную с партией, которая в то время называлась "Национальным объединением".

Давая показания во время девятинедельного судебного разбирательства, которое состоялось в конце 2024 года, Ле Пен заявила суду: "Я совершенно не чувствую, что совершила малейшее нарушение, малейший незаконный шаг".

Слушания показали, что некоторые деньги ЕС были использованы для оплаты охранника Ле Пен, когда-то охранника ее отца, которого называли "дьяволом Республики", а также ее личного помощника.

Прокуратура попросила суд признать Ле Пен виновной, требуя двух лет лишения свободы и пятилетнего срока дисквалификации. На что она ответила, что чувствует, что они "только заинтересованы" в том, чтобы предотвратить ее баллотирование в президенты Франции в 2027 году. Этот сценарий она назвала "политической смертью", а также отмечала, что дисквалификации лишит ее "права быть кандидатом в президенты" и лишит ее сторонников избирательных прав.

"Есть 11 миллионов человек, которые проголосовали за движение, которое я представляю. Поэтому завтра потенциально миллионы и миллионы французов будут лишены своего кандидата на выборах", – сказала она коллегии из трех судей.

Прокуроры также потребовали вынести обвинительный вердикт для всех других обвиняемых, включая разные приговоры до одного года тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов евро (2,2 миллиона долларов) для стороны.

На решение по Ле Пен уже отреагировали в Кремле, раскритиковав его, поскольку "нарушает демократические нормы".

"Все больше и больше европейских столиц идут по пути нарушения демократических норм", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам на брифинге, комментируя ситуацию с французской политикой.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля в Мадриде состоялся саммит ультраправых партий, входящих в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу". В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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