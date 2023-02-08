Лубинец порезал членский билет Европейского института омбудсмана и заявил о выходе из организации: ее член из Австрии вывез в РФ украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил Европейскому институту омбудсмана письмо о выходе из этого объединения и порезал их членский билет. Причиной такого кардинального шага стал вывоз двух сбежавших от войны двух украинских детей из Австрии на территорию Российской Федерации.

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Об этом Лубинец сообщил в своем Facebook. Он убежден, что подобные действия вредят национальным интересам Украины, тогда как кровавая полномасштабная война продолжается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Этот шаг (выход из организации. - ред.) стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ. По информации СМИ, это сделал Доктор Йозеф Зигеле, Генеральный Секретарь ЕИО, член Правления ЕИО и Заместитель Омбудсмана Тироля", – уточнил украинский омбудсман, добавив, что власти Австрии начали официальное расследование.

Лубинец подчеркнул, что это нарушение статей 49, 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Насильственная передача детей одной группы в другую является одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

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