Литва предложила Украине поддержку по газу: Зеленский рассказал подробности

В среду, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Вильнюс предложил нашей стране энергетическую поддержку, а именно по газу.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Детали разговора раскрыли в Офисе президента Украины.

Глава государства отметил, что сейчас, перед началом зимы, мы нуждаемся в энергетической поддержке, и Литва снова готова нам помочь.

"Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать", – написал он.

О чем еще говорили лидеры

Прежде всего Зеленский поблагодарил Литву за помощь Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Также политики обсудили возможные угрозы для Литвы со стороны Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами. Украинский президент предложил нашу помощь.

"Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве", – отметил он.

Зеленский проинформировал Науседу о ситуации на поле боя, подчеркнув, что украинские воины держат линию обороны вопреки российским нарративам в медиа.

Кроме того, президенты согласовали позиции в дипломатии и скоординировали мероприятия на ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине не хватает около 750 миллионов долларов для закупки газа, необходимого в отопительный сезон. Всего на импорт нужно 2 миллиарда долларов, часть из которых уже удалось привлечь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что уже провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, Европа предоставит Украине еще 127 миллионов евро поддержки.

