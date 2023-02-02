Лидеры ЕС не обещают, что разрушенная войной Украина может вступить в ЕС в ближайшее время

Украина хочет присоединиться к Европейскому союзу как можно скорее. Но проект заявления лидеров ЕС показывает, что прорыва в этом вопросе не будет.

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Об этом сообщило издание Politico, ознакомившись с проектом заявления саммита, который пройдет на этот раз в Киеве. Издание также ссылается на информацию нескольких дипломатов и официальных лиц Евросоюза.

Отмечается, что высшие лидеры ЕС посетят Украину на этой неделе, но не обещают, что разрушенная войной страна может присоединиться к блоку в ближайшее время.

Ожидается, что во время двухдневного саммита в Киеве Брюссель охладит надежды Украины на то, что она сможет быстро присоединиться к ЕС.

В заявлении нет конкретного упоминания об амбициозных сроках, очерченных Украиной. Документ предлагает лишь расплывчатые заверения в продвижении процесса после прохождения всех этапов, определенных ЕС.

"ЕС примет решение о дальнейших шагах, когда все условия, указанные в заключении комиссии, будут полностью исполнены", –говорится в документе.

Как выяснили журналисты после общения с некоторыми официальными лицами ЕС и дипломатами, такая формулировка была согласована на фоне противодействия ряда стран, выступающих против быстрого присоединения Украины к ЕС.

Евросоюз поделился на два лагеря: часть стран поддерживает скорую процедуру вступления для Украины, а другая часть настаивает на прохождении всего процесса вступления.

"Между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и другими странами ЕС существовала явная напряженность в отношении формулировок по срокам вступления Украины в ЕС", – сказал один из официальных лиц Евросоюза.

Издание отмечает, что в июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Украине официальный статус кандидата в рекордно короткие сроки. Но этот шаг был гораздо легче, чем быстрое продвижение Украины к членству в Евросоюзе из-за изнурительных переговоров, необходимых для приведения страны-кандидата в соответствие с хитроумными системами, правилами и положениями блока. Этот процесс обычно занимает годы и часто останавливается на долгие периоды времени.

И все же, хотя прорыв в переговорах о вступлении Украины в ЕС не ожидается, в Брюсселе есть сильная воля продемонстрировать солидарность с Украиной в других вопросах.

"Простой факт, что мы проводим саммит в стране, которая находится в состоянии войны, сам по себе важен", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС перед встречей.

Прогресс ожидается по отдельным направлениям. К примеру, соглашение о безвизовом режиме для промышленных продуктов; приостановка пошлин на украинский экспорт еще на год; движение по присоединению Украины к платежной схеме ЕС, упрощающей банковские переводы в евро, и интеграция Украины в зону бесплатного мобильного роуминга ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве. Правительство Украины ожидает от заседания положительной оценки евроинтеграционных усилий государства на промежуточном уровне.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассчитывает на завершение переговоров с ЕС о полноценном членстве Украины менее чем за два года. За это время Украина должна проделать серьезную работу, предупредил премьер.

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