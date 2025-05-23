Сколько венгров недовольны правлением Орбана: опрос показал цифры

Граждане Венгрии кардинально разделились во взглядах на политику премьер-министра Виктора Орбана, который в общем находится у власти уже 15 лет. Часть респондентов считают, что правительство оказало в основном негативное влияние на развитие страны, в то же время многие оценивают его правление как положительное.

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Мнения венгров относительно скандального премьера собрал опрос, проведенный компанией Závecz Research с 16 по 25 марта 2025 года среди тысячи взрослых людей. Данные анализа опубликовал портал Telex.hu.

Согласно им, на вопрос, имели ли последние полтора десятилетия более положительное или отрицательное влияние на развитие Венгрии, ровно половина респондентов ответили, что оно было скорее или четко негативное. Зато 39% оценили правление правительства Орбана как положительное.

Среди избирателей правящей партии "Фидес" поддержка премьера оказалась почти единодушной: 88% опрошенных венгров назвали его деятельность положительной, и только 1% – очень негативной. Аналитики констатировали: "складывается впечатление, будто они живут в другой стране".

"Ситуация была прямо противоположной для избирателей партии "Тиса": только один процент из них сказал, что правление Орбана имело очень положительное влияние, а 87% оценили его как отрицательное. Даже избиратели Демократической коалиции и партии "Наша Батькивщина" не имеют такого плохого мнения о работе правительства", – добавили авторы анализа.

Отмечается, что респонденты также дали четкий ответ на то, что они считают самой большой проблемой последних 15 лет правления правительства Орбана. В частности, 35% заявили, что это ситуация в здравоохранении. Чуть меньше людей указали на рост стоимости жизни и уровень коррупции в Венгрии.

Также специалисты зафиксировали существенные различия во взглядах между возрастными группами венгров: среди граждан старше 60 лет наблюдается относительное преимущество положительных оценок, тогда как почти 60% молодежи от 18 до 25 лет выразили негативное мнение об "эпохе" Орбана.

По данным Telex.hu, разные взгляды представителей венгерского общества прослеживаются и в вопросе состояния демократии: 40% сторонников партии "Фидес" считают, что демократия в стране улучшилась, а среди оппозиционных избирателей такого мнения придерживаются 2-3%, большинство же уверены, что ситуация ухудшилась.

Кроме этого, респонденты рассказали о своем благосостоянии за время правления Орбана: 45% сторонников "Фидес" заявили, что живут лучше, чем 15 лет назад, тогда как 66% избирателей "Тисы" отметили, что их благосостояние ухудшилось.

Аналитики указали, что подобные настроения преобладали и среди избирателей других оппозиционных партий. 65% опрошенных согласились, что правительство Орбана за 15 лет в основном способствовало богатым, и считают, что успех для венгров возможен только при наличии связей с властью. Даже 45% сторонников партии "Фидес" признали важность политических знакомств для продвижения в той или иной сфере.

Сравнивая Орбана с оппозиционным политиком Петером Мадьяром, большинство респондентов выразили убеждение, что второй лучше справился бы с ключевыми вопросами Венгрии: борьбой с коррупцией, здравоохранением, образованием, экономическим развитием. Действующему же премьеру приписывают только сильные стороны в миграционной политике и поддержке семей.

"Только 44% общества считают, что правительство Виктора Орбана может быть заменено на демократических выборах. Почти 40% говорят, что это невозможно. Policy Solutions спрашивали людей об этом пять лет назад, и тогда еще меньше их в это поверили. Поэтому теперь изменение политической ситуации сделало людей несколько оптимистичнее. Большинство избирателей "Тисы" думают так, к тому же большинство (54%) из них считают, что Орбан может быть побежден на выборах", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем году в Венгрии состоятся парламентские выборы и, предполагают аналитики, "бить" Орбана будут больно как внутри страны, где он постепенно теряет популярность, так и на международной арене. Сейчас ЕС и венгры пытаются "избавиться" от скандального политика в правительстве.

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