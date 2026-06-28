Кучма получил награду имени Левка Лукьяненко. Фото

Второй президент Украины Леонид Кучма получил нагрудный знак "За служение украинскому народу" имени Левка Лукьяненко. Награду ему вручил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время торжественного заседания парламента по случаю 30-й годовщины принятия Конституции Украины.

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Церемония награждения транслировалась в телеэфире. О вручении награды сообщило агентство "Укринформ", которое также обнародовало основные тезисы выступления Леонида Кучмы. В ходе речи он подчеркнул важность единства украинского общества и роль Конституции в истории государства.

Единство государства

Во время выступления Кучма вспомнил события июня 1996 года, когда Верховная Рада приняла Конституцию Украины. По его словам, тогда различные политические силы, несмотря на существенные разногласия, смогли достичь взаимопонимания.

"Это особое событие, и оно вызывает у меня особые чувства. Я испытываю гордость. И чувство единства. За мою долгую жизнь я выступаю под этим куполом по поводу Конституции Украины не в первый раз. В июне 1996 года, когда Верховная Рада приняла первый Основной закон нашего государства, это было проявлением единства нашего политикума. Различные, в чем-то абсолютно противоположные политические силы сумели прийти к взаимопониманию. Так родилась Конституция", – сказал Кучма.

Он также вспомнил события декабря 2004 года. По словам второго президента, принятие политической реформы позволило прекратить противостояние во время Оранжевой революции и завершить его мирным путем.

"В декабре 2004 года речь уже шла о единстве общества. Принятие политической реформы позволило прекратить противостояние на наших площадях и улицах, мирно и достойно завершить Оранжевую революцию. Так Украина стала парламентско-президентской республикой, а Конституция обрела новое содержание", – отметил он.

Почетная награда

Нагрудный знак "За служение украинскому народу" имени Левка Лукьяненко является почетной наградой Верховной Рады Украины. Ею награждают граждан Украины за самоотверженное служение украинскому народу, укрепление государственности и суверенитета, защиту национальных интересов и развитие гражданского общества.

Во время своего выступления Кучма также подчеркнул, что Конституция стала основой ценностей украинского общества.

"Большинство украинских граждан вспоминают о Конституции нечасто. Но она является частью их сознания и мировоззрения. Именно Конституция закрепила нормы, которые за эти десятилетия окончательно превратились для наших людей в ценности и убеждения. Украинские граждане готовы самоотверженно отстаивать права и свободы человека – а это краеугольный камень нашего общества, заложенный Конституцией", – сказал он.

В заключение своей речи второй Президент процитировал первые слова Основного Закона Украины.

"А завершить свое краткое выступление я хочу самыми первыми, самыми главными словами нашей Конституции: „Украина — суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство". Есть – благодаря единству нашей нации, мужеству нашей армии и преданности нашего общества. Есть – и будет во веки веков. Слава Украине!" – заявил Кучма.

Ранее мы рассказывали, что накануне Дня Конституции OBOZ.UA пообщался с вдовой Левка Лукьяненко – Надеждой Лукьяненко. Она прожила рядом с ним 28 лет, была его ближайшей соратницей. В интервью Надежда вспомнила их историю любви, жизнь рядом с человеком, который почти три десятилетия провёл в советских лагерях, рассказала о драматических событиях "конституционной ночи", семейные традиции, а также поделилась личной болью – её внук Антон погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

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