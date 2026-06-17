"Крым в ближайшее время превратится в остров": Федоров анонсировал ад для оккупантов

Успешные атаки Сил обороны в южных регионах Украины и оккупированном Крыму фактически положили начало изоляции полуострова. В настоящее время удары дронами по ключевым военным и логистическим объектам наносят врагу значительные потери.

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Поэтому россиянам стоит ожидать неожиданных последствий. Об этом в интервью YouTube-каналу PRESSING заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Украинские БПЛА усиливают изоляцию Крыма

На вопрос о том, что сейчас происходит с Крымом, Федоров ответил, что фактически происходит изоляция этой территории с помощью беспилотников.

"И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян", – предупредил глава Минобороны.

Вместе с тем Федоров не стал раскрывать более подробные планы Украины относительно будущих действий в отношении Крыма.

Напомним, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что удары украинских защитников по логистическим маршрутам российских войск на южном направлении уже ощутимо повлияли на интенсивность боевых действий. По информации военных, наступательные возможности противника снизились почти вдвое.

Как сообщал OBOZ.UA, топливный кризис в оккупированном Крыму, возникший после атак украинских защитников по так называемому "российскому крымскому коридору", сказывается на всех сферах. Так, наряду с топливным на полуострове начался продовольственный кризис – в розничной торговле исчезают некоторые виды продовольственных товаров, на другие вводятся ограничения.

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