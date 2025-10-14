'Кремль терроризирует ими украинцев': Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил иранский беспилотник Shahed 136 в парламенте Великобритании. Эти дроны, по его словам, Кремль применяет против Украины и терроризирует гражданское население.

Об этом Сикорский сообщил на своей Facebook-странице. Он напомнил, что российские дроны также вызывают инциденты с пересечением воздушного пространства других стран, в частности Польши, даже если используются приманки.

Кремль терроризирует дронами украинцев

"Сегодня в британском парламенте я представил иранский беспилотник Shahed 136, который Россия использует против Украины. Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев и, используя приманки, вторгся в польское небо", – отметил глава МИД Польши.

Дипломат предупредил, что хотя дрон типа Shahed не достигнет Лондона, но большое количество таких аппаратов способно поразить критически важную инфраструктуру.

Также Сикорский призвал к совместным действиям, чтобы нейтрализовать риски от массированного применения ударных дронов.

Во время презентации иранского "Шахеда" Сикорский поблагодарил за сотрудничество в этом вопросе члена парламента Великобритании Тома Тугендгата, а также генерального директора некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI) и бывшего посла США в ООН Марка Уоллеса.

Сикорский объяснил, когда Путин закончит войну в Украине

По словам польского министра, российский диктатор Владимир Путин закончит войну против Украины только тогда, когда признает, что ее начало было ошибкой.

"Он [Путин] должен понять, что не может выиграть эту войну. Да, Россия может проиграть эту войну, как она проиграла много других ранее – Великобритании, Японии, Польше или моджахедам в Афганистане", – отметил дипломат.

Сикорский также призвал союзников не только обсуждать проблему "теневого флота" в Балтийском море, но и концентрироваться на противодействии "флоту металлолома", который питает военную машину Кремля. По его словам, речь идет о "старых машинах, которые не отвечают никаким техническим требованиям".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, именно Китай является единственной страной, способной повлиять на Россию и остановить войну в Украине. Он подчеркнул, что для этого необходимо реальное давление на Кремль, а не только политические заявления.

