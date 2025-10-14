УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Екатерина Дутик
Новости политики
3 минуты
2,2 т.
'Кремль терроризирует ими украинцев': Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил иранский беспилотник Shahed 136 в парламенте Великобритании. Эти дроны, по его словам, Кремль применяет против Украины и терроризирует гражданское население.

Видео дня

Об этом Сикорский сообщил на своей Facebook-странице. Он напомнил, что российские дроны также вызывают инциденты с пересечением воздушного пространства других стран, в частности Польши, даже если используются приманки.

Кремль терроризирует дронами украинцев

"Сегодня в британском парламенте я представил иранский беспилотник Shahed 136, который Россия использует против Украины. Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев и, используя приманки, вторгся в польское небо", – отметил глава МИД Польши.

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Дипломат предупредил, что хотя дрон типа Shahed не достигнет Лондона, но большое количество таких аппаратов способно поразить критически важную инфраструктуру.

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Также Сикорский призвал к совместным действиям, чтобы нейтрализовать риски от массированного применения ударных дронов.

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Во время презентации иранского "Шахеда" Сикорский поблагодарил за сотрудничество в этом вопросе члена парламента Великобритании Тома Тугендгата, а также генерального директора некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI) и бывшего посла США в ООН Марка Уоллеса.

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Сикорский объяснил, когда Путин закончит войну в Украине

По словам польского министра, российский диктатор Владимир Путин закончит войну против Украины только тогда, когда признает, что ее начало было ошибкой.

"Он [Путин] должен понять, что не может выиграть эту войну. Да, Россия может проиграть эту войну, как она проиграла много других ранее – Великобритании, Японии, Польше или моджахедам в Афганистане", – отметил дипломат.

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Сикорский также призвал союзников не только обсуждать проблему "теневого флота" в Балтийском море, но и концентрироваться на противодействии "флоту металлолома", который питает военную машину Кремля. По его словам, речь идет о "старых машинах, которые не отвечают никаким техническим требованиям".

"Кремль терроризирует ими украинцев": Сикорский презентовал в британском парламенте иранский дрон Shahed 136. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, именно Китай является единственной страной, способной повлиять на Россию и остановить войну в Украине. Он подчеркнул, что для этого необходимо реальное давление на Кремль, а не только политические заявления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!