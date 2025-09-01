Кремль пытается подорвать доверие США к европейским правительствам – ISW

Кремль стремится подорвать доверие США к Европе, разворачивая многоуровневую информационную кампанию. В последнее время Москва особенно усилила три ключевые риторические линии, призванные повлиять на решения Запада в ее интересах.

Речь идет об обвинении европейских стран в намеренном затягивании войны в Украине, ядерных угрозах в адрес западных государств и заявлениях о неизбежности российской победы. На это указывают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Заявления кремлевских представителей

В статье отмечается, что представители Кремля, в частности пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, заявили, что европейские страны якобы пытаются затянуть войну в Украине. С помощью этого Москва пытается вернуть старый российский нарратив в западное информационное пространство и подорвать недоверие США к европейским правительствам.

Кремль регулярно привлекает Дмитриева для продвижения своих интересов на Западе как в вопросах мирных переговоров по Украине, так и в теме санкций.

В то же время 31 августа секретарь председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте X раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца за участие их стран в усилиях США, направленных на прекращение войны в Украине.

"Медведев заявил, что Мерц и Макрон "забыли уроки" Второй мировой войны, и что "все может закончиться так, как в 1945 году – (Макрона и Мерца) также могут узнать по зубам". Медведев напоминает об американских атомных бомбах, чтобы угрожать Франции и Германии за поддержку Украины в мирном процессе. Медведев также заявил, что российские достижения – это "плохие новости" для Макрона и Мерца", – говорится в материале.

Аналитики отмечают, что эти риторические месседжи призваны подкрепить недавно усиленные усилия Министерства обороны РФ по продвижению ложного представления о якобы неизбежности российской победы в Украине. При этом российское минобороны пытается подкрепить свои заявления большим количеством данных и отчетов об "успехах", которые, по оценке ISW, значительно преувеличены.

Напомним, накануне Песков отличился очередным заявлением о причинах продолжения агрессивной войны в Украине и нашел "виновных". Он заявил, что Киев якобы не пытается заканчивать боевые действия дипломатическим способом, а Европа вообще хочет "сорвать" российско-американский диалог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны отметили, что Россия, вероятно, будет усиливать воздушные атаки, чтобы разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру перед зимой. Аналитики указали, что массированный удар по Украине в ночь на 30 августа стал третьим с использованием более 500 дронов и ракет с момента саммита РФ и США, состоявшегося 15 августа на Аляске.

