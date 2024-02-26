Огромной ошибкой демократов в Конгрессе было то, что осенью прошлого года они не спасли Кевина Маккарти, хотя могли легко это сделать, и позволили снять его с поста спикера Палаты представителей, после чего спикером стал Джонсон, единолично препятствующий принятию неотложного для нас законопроекта о выделении 61 млрд долларов на помощь Украине, не ставя его на голосование.

Если в ближайшее время этот закон не будет одобрен, условия дальнейшего существования Украины будут решаться на срочных переговорах высшего руководства Украины поочерёдно с Байденом и Трампом и/или с их уполномоченными представителями в марте.

Если Украине будет предоставлена соответствующая помощь, в дальнейшем всё будет зависеть от того, кто победит в США на президентских выборах 5 ноября.

Если победит Байден, война будет продолжаться в режиме 2014-2021 годов неопределённое время.

Если победит Трамп, условия окончания войны и дальнейшего мира он сообщит высшему руководству Украины в январе. Доведёт до сведения.