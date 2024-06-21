Пока страны НАТО обсуждают, какие слова правильно использовать на Вашингтонском саммите относительно пути Украины к членству (bridge towards membership или irreversible path) – по факту, именно Украина сегодня является гарантом безопасности стран НАТО, а не наоборот, при всей благодарности за вооружение.

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Тому дозволю собі недипломатичне: байдуже, які слова ви напишете... Головне питання інше: коли вже війська країн НАТО, куди спрямовувався ультиматум офіційного Кремля у листі від 15 грудня 2021 року, будуть в України разом з нами у війні проти атакуючої Україну та Європейську безпеку РФ?!

Я просто нагадаю слова мудрого Кіссінджера, який, попри свою попередню позицію, наголошував, що Україна обов'язково має бути в НАТО!

Хто сказав, що Україна буде чекати на запрошення до НАТО вічно?!

Моя позиція наступна: якщо в наступні роки не буде запрошення – маємо будувати оборонно-безпековий союз з тими, хто готовий на це піти разом з нами та не чекати тих, хто не вміє робити кроки на випередження, а тягнеться в ар'єргарді, чим вдало користується агресор.