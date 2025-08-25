Когда состоится следующее заседание 'Рамштайна': в минобороны Германии раскрыли детали

Объявлена дата нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Оно запланировано на вторник, 9 сентября, в Лондоне.

Предстоящая встреча станет 30-й для "Рамштайна". О дате "Суспільному" сообщил представитель министерства обороны Германии.

По его словам, саммит в столице Великобритании проведут в "смешанном формате", то есть некоторые представители приедут в Лондон, некоторые подключатся онлайн. Повестка дня и список участников пока не разглашаются.

"Из-за консультаций по повестке дня я не могу сейчас комментировать эту тему", – сказал пресс-секретарь немецкого оборонного ведомства.

Ранее глава украинского МО Денис Шмыгаль подтверждал, что новый "Рамштайн" соберется в сентябре и его подготовкой занимается Соединенное Королевство. Но о конкретной дате министр не говорил.

Что предшествовало

Предыдущее, то есть 29-е заседание Контактной группы по вопросам Украины, состоялось 21 июля. Тогда председательствовали Германия и Великобритания. На заседании присутствовали министры обороны и их заместители из 52 стран; США представлял посол при НАТО Мэтью Уитакер.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 17 августа в Брюсселе состоялось заседание "коалиции желающих". Президент Владимир Зеленский приезжал в Бельгию, чтобы поучаствовать в переговорах. После них он заявил, что США соглашаются работать с Европой над предоставлением гарантий безопасности Украине.

– Уже на следующий день, 18 августа, глава Украинского государства вместе с европейскими лидерами встречался с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

