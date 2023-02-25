Блог | Александр Кирш: КНР отбирает Беларусь у мордора?

Имеем достаточно уникальную ситуацию, когда не играет абсолютно никакой роли, о чём именно будут переговоры Си с Лукашенко: важнейшим является уже сам факт таких переговоров без участия рф.

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Китай фактически оказахстанивает Беларусь, предоставляя ей гарантии и независимости, и территориальной целостности. Об этом всё тот же факт этих совершенно внезапных — "сепаратных" (со стороны хитрющего Лукашенко) — переговоров свидетельствует совершенно однозначно.

Что с этого Украине? Боюсь сглазить, но плюсы очевидны. Лучше иметь на севере границу с сателлитом [относительно] мирного Китая, чем с протекторатом воюющего с нами оркостана.

Согласовано ли данное действо с пуйлом? Опять же не имеет никакого значения. Нагнул Си вонючку пу и заставил его такую сдачу важнейшей колонии одобрить или не заставил, а просто делает это по факту, нагибая вонючку всё равно, — проблема не наша, а вонючки.

Мир слегка переконфигурируется.

Если у Лукашенко получится, это будет крутейший финт в его жизни.

Ну а для Си, как видим, представляют интерес не только гигантский российский юго-восток и не только огромная Африка. Стратегически важная Беларусь тоже находится в его поле зрения.

Да и нам торговать с Китаем так ближе. Надеюсь, на китайско-украинской границе всё будет спокойно.

Лишь бы получилось...