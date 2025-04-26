Китай неожиданно захватил спорный остров вблизи Филиппин – FT

Китай заявил об установлении контроля над рифом Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, расположенном недалеко от одного из главных военных форпостов Филиппин. Это существенно увеличивает риски нового обострения в регионе.

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Об этом пишет Financial Times. По информации китайского госТВ CCTV, береговая охрана Китая "ввела морской контроль" и установила на рифе государственный флаг. Пекин также объявил о реализации своего "суверенного права" над этим районом архипелага Спратли.

Это первый случай за последние годы, когда Китай официально установил свой флаг на новой ранее незанятой территории в спорных водах.

Ситуация обостряется на фоне планируемых ежегодных военных учений Филиппин и США, включающих тренировки по береговой обороне и захват островов в регионе возле архипелага Спратли.

Хотя Сэнди-Кей – это всего лишь небольшой песчаный участок площадью чуть более 200 квадратных метров, он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. На эту территорию попадает остров Титу, риф в Южно-Китайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений китайцев в этом районе.

Манила активно укрепляет Титу, модернизируя его инфраструктуру, чтобы усилить свое присутствие в регионе на фоне все более агрессивных действий Китая.

Пока признаков постоянного присутствия Китая на Сэнди-Кей нет: после установления флага береговая охрана КНР покинула территорию. В то же время, в течение последних двух лет Филиппины усилили патрулирование в регионе и мониторят возможные попытки мелиорации со стороны Китая.

Эксперты считают, что Пекин вряд ли будет активно захватывать новые территории, поскольку уже имеет мощное военное присутствие на искусственных островах, в частности, на рифе Суби, где построены взлетно-посадочная полоса, ракеты и ангарные комплексы.

Согласно китайскому законодательству, береговая охрана КНР имеет право задерживать иностранные суда в водах, которые Пекин считает своими, что создает риски столкновений с филиппинскими военными вблизи Тита.

Военные силы Китая обладают большею мощностью, чем форпост Титу. Его установки на соседнем рифе Суби включают ракеты "земля-воздух" ангары, взлетно-посадочную полосу, радар и глубоководный порт-укрытие. Но из-за того, что оно классифицируется только как подъем, где наблюдается отлив, Суби не имеет территориального моря в соответствии с международным правом.

Напомним, в понедельник, 21 апреля, вооруженные силы США и Филиппин начали свои первые полноценные военные учения для совместных действий в горячих точках, таких как Тайвань или Южнокитайское море. Обучение называется Balikatan, что в переводе с тагальского (официальный язык Филиппин – Ред.) означает "бок о бок" и показывает, что две страны активизировали свое сотрудничество после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший вступил в должность в 2022 году и изменил политику заигрывания с Китаем.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Китайские военные должны изучить на практике реалии современной войны.

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