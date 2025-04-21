Защита островов от нападения: США проведут полноценные военные учения на Филиппинах

В понедельник, 21 апреля, вооруженные силы США и Филиппин начали свои первые полноценные военные учения для совместных действий в горячих точках, таких как Тайвань или Южнокитайское море. Обучение называется Balikatan, что в переводе с тагальского (официальный язык Филиппин – Ред.) означает "бок о бок" и показывает, что две страны активизировали свое сотрудничество после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший вступил в должность в 2022 году и изменил политику заигрывания с Китаем.

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Об этом сообщило Financial Times. Отмечается, что обучение они продлятся до 9 мая.

В них примут участие около 14000 военнослужащих, из которых 9000 американских и около 150 австралийских военнослужащих.

Во время подготовки военные будут учиться нацеливать ракеты на вражеские корабли с берега, а также защищать острова от нападения. Особое внимание будет уделено отработке морских ударов – в частности, в рамках тренировок планируется уничтожение списанного боевого корабля ВМС Филиппин.

На учениях будет использован ряд американского оружия, включая противокорабельную ракетную систему NMESIS и ракетные пусковые установки HIMARS. Филиппины же опробуют свои собственные современные ракеты.

Balikatan происходит в период постоянной напряженности в Южнокитайском море между Китаем и Филиппинами, в последние годы часто участвовавшими в морских противостояниях.

"Это знаковые учения, посвященные поддержке свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и обеспечению обороны Филиппин. Мы продемонстрируем не только нашу волю соблюдать Договор о взаимной обороне, существующий с 1951 года, но и нашу несравнимую способность это делать", - сказал руководитель учений генерал-лейтен.

По словам аналитиков, эти учения демонстрируют, что американские военные усиливают свое внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, несмотря на сомнения по поводу нестабильной политики президента США Дональда Трампа.

"Я не вижу большой разницы в позиции США от Трампа I до Байдена и вплоть до Трампа II с точки зрения стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которая заключается в сохранении мира и стабильности здесь", - подчеркнул тайваньский политик, ранее работавший в посольстве Тайваня в Вашингтоне, Винсент.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы подготовиться к вторжению на Тайвань. Китайские военные должны изучить на практике реалии современной войны.