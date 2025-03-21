Чтобы удерживать народы в повиновении, более сильные страны традиционно применяют альтернативу "уничтожу или помогу" либо хотя бы "уничтожу или защищу". Трамп первым стремится коренным образом изменить эту стандартную технологию, заменив её гораздо более простой: "уничтожу или оставлю в покое".

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Понятно, такой подход вынуждает потенциальных сателлитов-вассалов искать себе других хозяев-сюзеренов, которые были бы в состоянии предоставить более привлекательное стимулирование зависимости. То есть Штаты в таких условиях могут глобально проиграть не только Китаю, но и даже россии.

Соответственно и курс американского доллара, основанный никак не на экономике, а исключительно на "льготных" альтернативах для подчинившихся, но отнюдь не на том, что предлагает Трамп, может в любой момент рухнуть до чисто экономически оправданного, то есть резко упасть где-то на порядок.

Так что брать в этом специфическом супермаркете можно что угодно, если помнить при этом, что не менее специфическую кассу на выходе никто не отменял - ещё с того времени, как об этом узнала Ева, которая и съела-то совсем немного.

Спящее Мировое правительство, внезапно проснувшись в июле прошлого года, об этом попробовало доходчиво напомнить, но разъяснение лишь чуть зацепило правок ухо, и этого оказалось недостаточно.

Итак, коварный Вэнс и ещё несколько миллиардов весьма терпеливо ждут, когда Спящее снова проснётся.