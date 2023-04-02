Как Украина будет деоккупировать Крым: Данилов озвучил 12 шагов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов очертил 12 шагов по деоккупации Крыма. Он указал необходимость наказания коллаборантов, освобождение заключенных украинцев и крымских татар, демонтаж Крымского моста и переименование Севастополя в Ахтиар.

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Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что просто хочет доходчиво объяснить, как страна будет освобождать полуостров, где предатели и подобные им сторонники "русского мира" станут "целями номер один".

"Русский гауляйтерский хлам во временном оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z-припадке – то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения "крымского смерша". Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деокупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один – чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону московии или открывать рот, перед тем хорошо не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной", – заявил Данилов.

По его словам, в первую очередь на общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника "русский военный корабль идет на *уй". Он отметил, что в целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе.

Вторым, указал секретарь СНБО, кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену, разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма в поддержку деятельности оккупационных администраций. Он говорит, что это предполагает и ограничение прав участия в выборах – как выбирать, так и быть избранными.

"О государственных служащих, судьях, прокурорах, работниках правоохранительных органов и других категориях лиц, которые по состоянию на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014-го работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности", – описал Данилов третий пункт.

По его словам, если такие лица не будут подлежать ответственности по Уголовному кодексу, их нужно лишать государственных пенсий, в частности, с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины.

"Волчий билет" – навсегда. Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся вопросов национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания", – добавил политик.

Четвертый шаг: Россия или иное формирование, претендующее на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и других уголовных преступлениях лиц, как граждан Украины, так и граждан РФ, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности – геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории Украины в целом и в Крыму в частности.

В дальнейшем, говорит Данилов, пропагандисты – журналисты, медийщики и разного рода эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей, – станут группой особого внимания. Их преступления будут расследованы украинскими, а при необходимости и международными правоохранительными структурами. Такие лица законным способом по приговору суда "будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества... чести и уважения".

Согласно шестому пункту, граждане РФ, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законом срок.

"Самые ловкие и умные уже начали "выезд", это похвально, а другим, кто еще продолжает тормозить, придется это делать в режиме булгаковского произведения "Бег". Советую внимательно перечитать", – анонсировал Данилов.

Седьмой шаг, по словам политика: сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в частности, по недвижимому имуществу признаются ничтожными – закон, действующий уже 9 лет. В то же время, подчеркнул он, право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если оно присвоено или национализировано оккупантами, то должно возвращаться владельцам.

"Важно помнить (!) – дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенные гражданами России в Крыму, достойны не более чем будущее Аксенова или надежды на выход Константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному увольнению", – заявил секретарь СНБО.

Согласно восьмому шагу, транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым должен быть демонтирован с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба.

В дальнейшем должна реализоваться комплексная программа "Детоксикация" – нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова.

"В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 40-х годах, среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима", – описал Данилов девятый пункт.

Далее, говорит он, нужно создать документальную базу фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. А также восстановить в правах украинских и крымскотатарских активистов.

Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба, секретарь СНБО описал как 11-й шаг.

И наконец 12-й, относительно Севастополя: учитывая место и роль в идеологии раш*зму, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый "город русской славы" ("слава" которого, в частности, состоит в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в "Объект №6".

"Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар. Детализированная и юридически выверенная программа разрабатываетесь Аппаратом СНБО Украины с привлечением широкого круга специалистов и экспертов, что будет отражено в новой редакции Стратегии деоккупации Крыма. Крым – это Украина! В Крыму живут наши граждане, граждане Украины, которые ждут возвращения домой! Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка. Слава Украине!" – подытожил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов выразил убеждение, что Крым можно освободить только военным путем. По его словам, стратегия по деоккупации полуострова, принятая в марте 2021 года, потеряла свой смысл после того, как РФ вторглась в Украину с кровавой войной.

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