США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией РФ в ближайшем будущем, а позиция президента Дональда Трампа на самом деле последовательна. Суде о нынешнем главе Белого дома по медийным характеристикам не стоит.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, опубликованном 11 июля. В частности, он спрогнозировал, что помощь США Украине продолжится "в ближайшем будущем".

Вашингтон, вероятно, отправит Киеву дополнительные системы ПВО.

Начальник украинской военной разведки при этом заявил, что позиция Дональда Трампа "последовательна".

"Судить о нем по медийным характеристикам не стоит. Как глава спецслужбы я знаю больше", – сказал Буданов.

Он охарактеризовал сотрудничество украинской разведки с западными коллегами как "отличное" и добавил, что ожидает продолжения обмена информацией.

По словам Буданова, Украина зависит от США в вопросах раннего оповещения о запусках ракет и доступа к спутниковым снимкам.

"Я не вижу никаких признаков прекращения нашего сотрудничества в сфере безопасности. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, поскольку они получают от нас информацию", – объяснил глава ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп в очередной раз выразил разочарование Москвой и анонсировал важное заявление относительно войны РФ против Украины. Он также заявил, что за все американское вооружение, переданное Киеву, платит НАТО.

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