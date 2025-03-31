"Je suis Marine": Орбан и другие европейские ультраправые осудили приговор Ле Пен

Европейские ультраправые осудили приговор Парижского уголовного суда в отношении главы французского ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен. Ее признали виновной в растрате средств Европейского союза для финансирования ее партии и запретили вести политическую деятельность в течение 5 лет.

Видео дня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий тесные связи с Кремлем, часто блокирует решение в отношении Украины и налагал право вето на санкции против России, сделал сообщение на французском языке в соцсети X. Однако неизвестно, что именно он хотел сказать: то ли, что также разворовывает государственные средства ЕС, как Ле Пен Франция.

"Я – Марин!" – лаконично написал глава венгерского правительства.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что политики, которые боятся избирателей, часто пытаются найти поддержку в судебной системе. По его словам, приговор по поводу Ле Пен выглядит как попытка устранить ее из политической жизни. Подобные ситуации происходят и в других странах, в частности, в Румынии.

Сальвини считает, что действия против Ле Пен являются "объявлением войны" со стороны Брюсселя в условиях, когда политика президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и президента Франции Эммануэля Макрона вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что их политическая сила не собирается сдаваться и продолжит движение вперед.

"Происходящее против Марин Ле Пен является объявлением войны со стороны Брюсселя в то время, когда воинственные порывы Фон дер Ляен и Макрона ужасают. Нас не испугают, нас не остановят: вперед полным ходом, друг!" – написал политик.

Лидер ультраправых Нидерландов Герт Уилдерс был "шокирован невероятным жестким приговором" против Ле Пен.

"Я поддерживаю и верю в нее на все 100% и верю, что она выиграет апелляцию и станет президентом Франции", – сказал он.

Напомним, что Марин Ле Пен и 24 других чиновников из ее "Национального объединения" обвинили в том, что они использовали деньги, предназначенные для помощников парламента Европейского Союза, для оплаты труда персонала, работавшего на партию в период с 2004 по 2016 год, в нарушение положения блока 27 стран. Эти средства использовались для финансирования его партии.

Судебное разбирательство длилось девять недель и началось в конце 2024 года. Ле Пен на суде заявляла, что прокуроры "только заинтересованы" в том, чтобы предотвратить ее баллотирование в президенты Франции в 2027 году. Этот сценарий она назвала "политической смертью", а также отмечала, что дисквалификации лишит ее "права быть кандидатом в президенты" и лишит ее сторонников избирательных прав.

Следовательно, 31 марта 2025 года Парижский Уголовный суд принял решение относительно Ле Пен и приговорил ее к 4 годам тюрьмы: 2 года условно и 2 – под домашним арестом с электронным браслетом. Ей также вынесен штраф в размере €100 тыс. и запрещается избираться в органы госвласти в течение 5 лет. Решение вступает в силу немедленно.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля в Мадриде состоялся саммит ультраправых партий, входящих в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу". В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!