Пророссийской Ле Пен могут запретить баллотироваться в президенты Франции: в чем ее обвиняют

Лидер французской праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рискует упустить шанс баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Парижский суд уже в ближайшее время объявит решение по делу о нецелевом использовании средств ЕС, и если оно будет не в его пользу, политическое будущее лидера Национального объединения окажется под угрозой.

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Об этом пишет Bloomberg. Французские прокуроры обвиняют Ле Пен и ее партию в использовании средств Европейского Союза – около 4,5 млн. евро – не по назначению.

Эти деньги якобы пошли на оплату сотрудников Front National (бывшее название партии), занимавшихся не делами ЕС, а внутренней политикой.

Прокуратура требует для Ле Пен пятилетнего запрета на участие в выборах, штрафа в размере 300 000 евро и даже двухлетнего заключения, хотя и с возможностью отбывания наказания под электронным надзором.

Ле Пен отрицает некую неправомерную деятельность и заявляет, что обвинение добивается ее "политической смерти".

Если суд поддержит обвинения, Ле Пен упустит шанс стать главным оппонентом на выборах 2027 года. Она уже дважды выходила во второй тур президентской гонки против Эммануэля Макрона (в 2017 и 2022 годах) и имела все шансы побороться за пост главы государства снова.

Напомним, 8 февраля в Мадриде состоялся саммит ультраправых партий, входящих в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу". В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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