'История не завершена': Мельник объяснил, перед каким выбором предстанет Европа из-за вторжения дронов РФ в Польшу

Реакция Запада на вторжение российских дронов в Польшу, вероятно, начнется с "глубокой обеспокоенности" и дипломатических нот. Существует риск, что сомнения и разлом внутри НАТО углубятся. В то же время хорошим ответом главе РФ Владимиру Путину стали бы поставки дальнобойных ракет Украине, которая найдет "очень достойные цели" для запуска.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"История не завершена"

По его словам, инцидент с атакой против Польши еще не исчерпан. Далее следует ждать дипломатических реакций на Западе.

"История не завершена. Если мы говорим об этом конкретном эпизоде, то может быть традиционный ответ – "глубокое беспокойство". Он обязательно будет. Дипломатические ноты, вызовы послов – это обязательный антураж. Но вопрос, будет ли за этим еще что-то", – сказал эксперт.

Он добавил: если реакция ограничится дипломатическим ответом, "есть риск непродуктивной дискуссии внутри НАТО, которая будет те линии разлома делать еще больше, а сомнения среди членов НАТО еще глубже".

"В то же время я бы полностью не исключал того, что может быть практический ответ", – говорит Алексей Мельник.

Конфронтация между РФ и НАТО не выгодна Украине

При этом, продолжил он, прямая конфронтация между РФ и НАТО не в интересах Украины.

Ведь это не только вступление в войну на стороне Украины, сколько отвлечение ограниченных ресурсов еще другие возможные угрожающие участки.

"НАТО, Европа окажется перед еще более сложным выбором: сколько дать Украине, которая не является членом НАТО, и сколько сохранить для своих нужд. Мы это прекрасно видели на примере решения министра обороны США, когда он внезапно остановил поставки критически необходимых зенитных ракет для Украины. Потому что, по его словам, "они нужны нам самим", – пояснил эксперт.

Следовательно, эта ситуация является совсем не выгодной для Украины. Однако то, что НАТО могло бы сделать сейчас, это предоставить Украине два-три десятка дальнобойных ракет, добавил Алексей Мельник.

"Независимо от того, какую адженду имеют те, кто передает, Украина найдет очень достойные цели для того, чтобы запустить эти ракеты. А потом то ли публично, то ли по линии спецслужб сказать Путину: "Алаверди. Вот тебе ответ твоей же картой", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Его украинский коллега Андрей Сибига анонсировал "существенные" переговоры по совместной безопасности, давлению на Россию и вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!