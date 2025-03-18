ИЛЛЮЗИИ О "БЛИЖКОМ МИРЕ" ОПАСНЫ. НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ.

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Надо понимать, что информационный шум о первоначальном "перемирии" и уже скоро "близком мире" имеет целью лишь одно – как можно больше удалить сроки прекращения военной помощи США, разведданных, старлинка и т.д. И, возможно, показать на контрасте, что РФ хочет воевать дальше.

Далее текст на языке оригинала.

Для чого дійсно треба протягнути цей час? – щоб ЄС, Велика Британія, інші наші союзники в світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити все це... Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

Однак величезна кількість всіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном. Так, всі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про "відкриття аеропортів", що людина, яка начитається заголовків, особливо в ТГ, вдруг відчуває себе так, ніби "все вже закінчилося"...

Ще далеко. І довго. Сприймайте "мирну" риторику дипломатів і урядовців як... мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди і ВПК.

Наші "червоні лінії" неможливо поєднати з фобіями і маніями ворога. Таке життя. Така судьба. Така світова роль випала нашій Україні і нам з вами...