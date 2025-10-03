'Хорошая возможность уменьшить военные мощности': Макрон призвал Европу 'усилить давление' на теневой флот России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу "усилить давление" на теневой флот России, один из танкеров которого перехватили у побережья Франции. Он также предложил срывать поставки российской нефти, на недели задерживая теневые танкеры. По убеждению Макрона, предложенное им решение убьет бизнес-модель России и уменьшит военные мощности страны-агрессора.

Об этом президент Франци заявил в четверг, 2 октября, на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Слова Эммануэля Макрона цитирует издание Barron's.

"Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот РФ, потому что это значительно снижает способность России финансировать свои военные усилия в Украине", – подчеркнул Макрон.

Комментарии Эммануэля Макрона появились на фоне расследования прокуратурой Франции действия судна "Боракай", которое не предоставило доказательств своей национальности и флага, а также отказалось выполнять запросы военно-морского флота.

"За последние дни наш флот провел проверки нескольких судов, чтобы убедиться, соблюдают ли они международные правила. Это дало конкретные результаты. Во-первых, мы смогли идентифицировать присутствие теневого флота у наших берегов. Во-вторых, проверить, соответствуют ли они правилам", – отметил Макрон.

Он считает, что задержание нефтяных танкеров может помочь положить конец "теневому флоту", который помогает России обходить западные санкции. Это уменьшит возможности страны-агрессора финансирования боевых действий в Украине.

"Что особенно важно, мы разрушаем бизнес-модель, даже задерживая эти суда на несколько дней или недель. Это заставляет их перестраивать логистику и снижает эффективность. Эта схема существовала еще до 2022 года, но сейчас она полностью индустриализована", – сказал Макрон.

Он предложил в рамках "коалиции желающих" оптимизировать такие совместные действия.

С нефтяных танкеров Россия может запускать дроны для атак на Европу

Страна-агрессор Россия использует собственные морские танкеры для запуска беспилотников в страны Европы. Соответствующей информацией располагают специалисты из украинской разведки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. И это непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября французские ВМС остановили и взяли под контроль танкер Boracay, принадлежащий к теневому флоту России. Судно, которое шло под флагом Бенина, находится под санкциями Евросоюза и Британии. Танкер находился в водах вблизи Дании в период с 22 по 25 сентября, когда над аэропортами и военными объектами страны фиксировали неизвестные дроны.

