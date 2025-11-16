Глава Финляндии объяснил, не повлияет ли скандал с Миндичем на поддержку Украины

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал коррупционный скандал в Украине, который может иметь влияние на обороноспособность государства. Во время разговора с журналистами его спросили, может ли этот инцидент негативно сказаться на поддержке Украины со стороны Европы и США.

Видео дня

Александр Стубб отметил, что вопрос борьбы с коррупцией является критически важным, особенно для государства, которое противостоит российской агрессии. Об этом он сказал в эфире американских телеканалов.

"Я думаю, что это то, что президент Зеленский должен решить очень быстро, и он начал это делать. Очевидно, что коррупции нет места, особенно в стране, которая находится в состоянии войны", – сказал он.

Стубб подчеркнул, что подобные случаи играют на руку России, которая, по его словам, сама является системно коррумпированным государством. Впрочем, он выразил надежду, что ситуация будет решена, а международные партнеры смогут продолжить поддержку Украины без препятствий.

"Это, я думаю, играет на руку такой стране, как Россия, которая, конечно, коррумпирована по определению. Я надеюсь, что все уладится и прояснится, и тогда мы сможем продолжить нашу работу, защищая Украину", – резюмировал он.

Напомним, в Варшаве 14 ноября во время международной выставки-конференции Rebuild Ukraine вице-премьер Тарас Качка заверил, что коррупционный скандал в украинской власти не повлияет на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что правительство оперативно реагирует на ситуацию и усиливает корпоративное управление в ключевых государственных структурах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!