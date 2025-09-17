Европейский парламент обсудит, а затем проголосует за два вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Это произойдет во время пленарного заседания 6-9 октября. Предметом критики является торговая политика ЕК и бездействие руководства ЕС на фоне войны в Газе.

Об этом стало известно из внутреннего электронного письма председателя Европарламента Роберты Мецолы, с которым ознакомилось издание Politico. По словам двух источников, знакомых с парламентской процедурой, наиболее вероятным вариантом являются совместные дебаты в понедельник, 6 октября, а затем два отдельных голосования в четверг, 9 октября.

Что известно о вотумах недоверия

Две политические группы – ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" – подали отдельные представления о вотуме недоверия президенту Европейской комиссии в полночь 10 сентября. По словам двух чиновников, "Патриоты" подали свое представление на 20 секунд раньше "Левых".

"Эти шаги произошли всего через несколько часов после того, как фон дер Ляйен произнесла свою знаковую речь о положении страны в Парламенте в Страсбурге, и только через два месяца после последнего голосования за доверие ее руководству, что подчеркнуло политическую фрагментацию ЕС", – сказано в статье.

"Патриоты" обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и раскритиковали торговые соглашения с Меркосур (экономический союз государств в Южной Америке) и США. "Левые" также критикуют торговую политику Комиссии, но больше подчеркивают то, что они называют бездействием исполнительной власти ЕС на фоне войны Израиля в Газе.

Время дебатов и голосований по этим вотумам будет определено лидерами политических групп при обсуждении окончательной повестки дня пленарного заседания 1 октября, сообщила пресс-секретарь парламента Дельфин Колар.

"Патриоты", вероятно, будут претендовать на право первого голоса, поскольку они выиграли "гонку", вовремя подав документы.

Как писал OBOZ.UA, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу не доверять главе РФ Владимиру Путину. В связи с этим усиливать коллективную оборону перед угрозой со стороны России.

